🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung

    AKTIE IM FOKUS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cewe stark - Fotodienstleister plant erneut Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe-Aktien steigen nach angekündigtem Rückkauf
    • Unternehmen kauft bis zu 150.000 eigene Aktien
    • Rückkauf stärkt Kursbild und verbessert den Trend
    AKTIE IM FOKUS - Cewe stark - Fotodienstleister plant erneut Aktienrückkauf
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angekündigte Rückkauf weiterer eigener Aktien hat die Papiere von Cewe am Dienstag angetrieben. Die Anteilsscheine des Fotodienstleisters waren im frühen Handel um fast fünf Prozent angesprungen und hatten bei 111 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Gegen Mittag notierten die Aktien von Cewe noch knapp zwei Prozent im Plus. Damit zählten sie zu den besten Werten im moderat nachgebenden Nebenwerteindex SDax .

    Dieses Mal will das Oldenburger Unternehmen bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro erwerben; dies entspricht etwa zwei Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll bis 16. April 2027 abgeschlossen sein.

    Händler werteten dies leicht positiv. Unternehmen kaufen eigene Aktien oft zur Pflege des eigenen Aktienkurses zurück. Ihr Auftritt selbst als Akteur am Markt soll die Attraktivität der Aktie erhöhen. Zudem sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass sich Gewinn und Dividende rechnerisch auf weniger Papiere verteilen.

    Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das Chartbild verbessert. Nachdem die Anteilsscheine zu Wochenanfang noch nach einer mehrtägigen Verluststrecke die 21-Tage-Durchschnittslinie getestet hatten, notieren sie nun deutlich über diesem Maßstab für den kurzfristigen Trend. Auf mittlere und lange Sicht erscheint der Kurs bereits seit einigen Wochen gut unterstützt./la/tih/jha/

    CEWE Stiftung

    -0,18 %
    +1,66 %
    +11,88 %
    +11,76 %
    +11,09 %
    +20,22 %
    -13,99 %
    +36,73 %
    +8.397,25 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390
    CEWE Stiftung direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 108 auf Tradegate (15. September 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +16,67 %/+46,30 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Cewe stark - Fotodienstleister plant erneut Aktienrückkauf Der angekündigte Rückkauf weiterer eigener Aktien hat die Papiere von Cewe am Dienstag angetrieben. Die Anteilsscheine des Fotodienstleisters waren im frühen Handel um fast fünf Prozent angesprungen und hatten bei 111 Euro den höchsten Stand seit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     