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    Die neuen Chip-Widerstände der „SDR01-Serie" von ROHM mit hoher Überspannungsfestigkeit erreichen eine Nennleistung von 0,33 W im 0402-Gehäuseformat

    Die neuen Chip-Widerstände der „SDR01-Serie von ROHM mit hoher Überspannungsfestigkeit erreichen eine Nennleistung von 0,33 W im 0402-Gehäuseformat
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    KYOTO, Japan, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat die „SDR01-Serie" von Chip-Widerständen mit hoher Überspannungsfestigkeit entwickelt, die im Format 0402 (1005 metrisch) eine hohe Nennleistung von 0,33 W erreichen. Die Serie wurde für elektronische Geräte entwickelt, bei denen die Bestückungsdichte stetig zunimmt, und eignet sich hervorragend für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Unterhaltungselektronik und KI-Server. Die neuen Produkte tragen dazu bei, Platz auf der Leiterplatte zu sparen und die Anzahl der Bauteile zu reduzieren, indem sie den Austausch größerer Widerstände sowie die Konsolidierung mehrerer Widerstände ermöglichen und dabei die für Überspannungsschutz-Chipwiderstände erforderliche Zuverlässigkeit gewährleisten.

    Produktübersichtsseite der SDR01-Serie: https://www.rohm.com/products/resistors/high-reliability-resistors/high-anti-surge-chip-resistors?PS_ResistorSize=1005(0402)#parametricSearch

    Abbildungen: Produktmerkmale
    https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202609035220/_prw_PI1fl_nzMTFAeK.jpg 

    Da elektronische Geräte immer funktionsreicher werden und einen höheren Leistungsbedarf haben, steigt in den Bereichen Automobil, Industrie und Konsumgüter die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen, die kompakte Abmessungen mit einer hohen Belastbarkeit verbinden. Diese Trends führen zudem zu einem steigenden Bedarf an kleineren, hochzuverlässigen Chip-Widerständen, darunter auch Produkte zum Schutz vor Überspannungen. In Stromversorgungsschaltungen und im Bereich von Schnittstellen sind eine hohe Stoßspannungsfestigkeit und Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) sowie eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich.

    Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat ROHM die Auslegung des Widerstandselements und der Elektroden der SDR01-Serie optimiert. Dadurch lässt sich bei der Baugröße 0402 eine hohe Nennleistung gewährleisten und gleichzeitig die Zuverlässigkeit sicherstellen, die von Chip-Widerständen mit hoher Überspannungsfestigkeit erwartet wird.

    Die neuen Produkte gewährleisten eine Leistung von 0,33 W bis zur Nennanschlusstemperatur von Tk = 125 °C. Dadurch lassen sie sich leichter in thermisch anspruchsvollen Umgebungen einsetzen, beispielsweise bei einer hohen Bestückungsdichte und im Umfeld wärmeerzeugender Bauteile, was zur Entlastung beim thermischen Design beiträgt.

    Zudem erreichen diese Produkte einen TCR von ± 100 ppm/°C im Widerstandsbereich von 10 Ω ≤ R ≤ 2,2 MΩ. Durch die Unterdrückung von durch Temperaturänderungen verursachten Schwankungen des Widerstandswerts sorgen die Produkte für einen stabilen Schaltkreisbetrieb und tragen zu kleineren, zuverlässigeren Stromversorgungsschaltungen und Peripherieschnittstellenschaltungen bei.

    ROHM wird sein Sortiment an hochzuverlässigen Chip-Widerständen weiter ausbauen und so zu einer stärkeren Miniaturisierung, einer höheren Belastbarkeit und einer höheren Zuverlässigkeit bei elektronischen Geräten beitragen.

    Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-09-10_news_resistor&defaultGroupId=false 

    Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202609035220-O1-VsjR7JRC.pdf 

    Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202512100752/_prw_PI2fl_eye2CRM2.jpg 

    Offizielle Website: https://www.rohm.com/ 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-neuen-chip-widerstande-der-sdr01-serie-von-rohm-mit-hoher-uberspannungsfestigkeit-erreichen-eine-nennleistung-von-0-33-w-im-0402-gehauseformat-302878836.html






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    Die neuen Chip-Widerstände der „SDR01-Serie" von ROHM mit hoher Überspannungsfestigkeit erreichen eine Nennleistung von 0,33 W im 0402-Gehäuseformat KYOTO, Japan, 15. September 2026 /PRNewswire/ - ROHM Co., Ltd. hat die „SDR01-Serie" von Chip-Widerständen mit hoher Überspannungsfestigkeit entwickelt, die im Format 0402 (1005 metrisch) eine hohe Nennleistung von 0,33 W erreichen. Die Serie wurde …
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