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    Buy or Goodbye?

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    Novo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi – Die Analystenstimmen des Tages

    Novo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk bleibt bei Deutsche Bank auf Sell
    • RBC senkt McDonald's-Ziel auf 290 US-Dollar
    • LVMH-Ziel sinkt, Sanofi bleibt weiter bei Buy
    • Report: KI braucht Strom
    Buy or Goodbye? - Novo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Deutsche Bank Research stuft Novo Nordisk auf "Sell"

    Novo Nordisk

    -1,82 %
    -5,29 %
    -5,48 %
    -1,41 %
    -20,17 %
    -58,85 %
    -11,02 %
    +83,50 %
    +2.108,66 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen (35,45 Euro) auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

    RBC senkt das Kursziel für McDonald's

    McDonald's

    -0,72 %
    +1,54 %
    -5,87 %
    -9,35 %
    -14,54 %
    -16,76 %
    +8,99 %
    +117,61 %
    +3.357,21 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958
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    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 23. September dürfte der Konzern seine NEXT-Strategie näher erläutern und neue Finanzziele bis 2030 kommunizieren, schrieb Logan Reich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick.

     

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    Bernstein Research senkt das Kursziel für LVMH

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -2,99 %
    -3,57 %
    -9,18 %
    -19,91 %
    -15,40 %
    -44,36 %
    -35,04 %
    +182,64 %
    +12.897,76 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen.

    Deutsche Bank Research stuft Sanofi auf "Buy"

    Sanofi

    -1,86 %
    -1,05 %
    -1,08 %
    -3,61 %
    -7,16 %
    -26,84 %
    -4,47 %
    +12,60 %
    +91,34 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657
    Sanofi direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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