Novo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi – Die Analystenstimmen des Tages

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 23. September dürfte der Konzern seine NEXT-Strategie näher erläutern und neue Finanzziele bis 2030 kommunizieren, schrieb Logan Reich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick.

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Bernstein Research senkt das Kursziel für LVMH

-2,99 % -3,57 % -9,18 % -19,91 % -15,40 % -44,36 % -35,04 % +182,64 % +12.897,76 % ISIN:FR0000121014WKN:853292 Intraday

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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen.

Deutsche Bank Research stuft Sanofi auf "Buy"

-1,86 % -1,05 % -1,08 % -3,61 % -7,16 % -26,84 % -4,47 % +12,60 % +91,34 % ISIN:FR0000120578WKN:920657 Intraday

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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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