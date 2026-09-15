Aktien Frankfurt
Weiter im Rückwärtsgang - Bank- und Chemieaktien schwächeln
- Dax fällt wegen KI-Sorgen und hoher Ölpreise weiter
- Hohe Ölpreise bleiben größter Risikofaktor
- Chemie- und Bankaktien geraten weiter unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte KI-Bedenken und hohe Ölpreise haben sich auch am Dienstag als Bürde für den deutschen Aktienmarkt erwiesen. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 25.335 Punkte, nachdem er zuvor auf das niedrigste Niveau seit mehr als sieben Wochen gefallen war. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,4 Prozent auf 30.945 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,4 Prozent abwärts.
Die Ölpreise blieben über Nacht auf hohem Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, bei der Anleger überwiegend mit einer Zinserhöhung rechnen.
"Insgesamt bleiben die Energiepreise vorerst der größte Risikofaktor, sollten die Ölpreise auf ihren aktuell hohen Preisniveaus länger verweilen. Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaft und Inflation nehmen bei Preisen über 100 Dollar stetig zu", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Noch sende die geopolitische Lage im Nahen Osten keine Signale für eine Entspannung.
Nach dem Ausverkauf der KI- und Halbleiterwerte am Montag wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der Branche mehr oder weniger aus. Das Vertrauen bleibt damit angeschlagen.
Der Chemiesektor setzte seine Talfahrt der vergangenen zwei Wochen nach kritischen Analystenkommentaren fort. JPMorgan reduzierte das Kursziel für Lanxess wegen drohenden Gegenwinds von der Energiekostenseite. Für Evonik stufte Lisa De Neve von Morgan Stanley ihr Votum von "Overweight" auf "Equal-weight" ab. Die Lanxess-Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit März und büßten zuletzt 5,3 Prozent ein. Der Evonik-Kurs sackte nach einer Abstufung durch die US-Bank Morgan Stanley um 2,8 Prozent ab. Die Titel von BASF und Brenntag fielen um 1,6 beziehungsweise 2,2 Prozent.
Die Aktien europäischer Banken wurden von schlechten US-Vorgaben belastet. Der europäische Sektorindex büßte 1,3 Prozent ein und die Titel der Deutschen Bank waren mit einem Abschlag von 2,1 Prozent einer der schwächsten Werte im Dax. Sie setzten damit ihre jüngste Korrektur des in der Vorwoche erreichten Höchststandes seit 2011 fort. Der von der Unicredit-Übernahme getriebene Commerzbank-Kurs zeigte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent hingegen robust.
Bei den Aktien von Schott Pharma ließ die anfänglich starke Kursdynamik im Handelsverlauf nach. Zuletzt notierten die Papiere des Pharmaindustrie-Zulieferers noch 2,0 Prozent im Plus, nachdem sie zunächst um 5,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr nach oben geschnellt waren. Die US-Bank JPMorgan nahm die Bewertung von Schott Pharma mit "Overweight" und einem Kursziel von 27,10 Euro auf und lobte das Ergebnissteigerungspotenzial des Unternehmens.
Der Fotodienstleister Cewe will bis zu 150.000 eigene Aktien im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro vom Markt zurückkaufen. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Cewe-Aktie gewann 2,1 Prozent.
Deutz besorgte sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld. Die Ausgabe von gut 15,26 Millionen neuen Aktien ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro, wie der Motorenbauer am Dienstag mitteilte. Die Konzernführung will mit den Einnahmen die finanzielle Flexibilität mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Der Aktienkurs sackte um 4,0 Prozent ab./edh/jha/
--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 51,52 auf Tradegate (15. September 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +0,50 %/+59,13 % bedeutet.
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Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.
Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.
Daten aus dem Chart:
- Schlusskurs: 25.991,9
- Wochenhoch: 26.067,6
- Wochentief: 25.799,8
- Bollinger Bands 20:
- Oberes Band: 26.828,1
- Mittellinie: 25.249,5
- Unteres Band: 23.670,8
- Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33
1. Übergeordneter Trend
Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.
Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.
Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.
2. Bollinger Bands
Der Kurs bei 25.991,9 liegt:
- deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5
- relativ nah am oberen Band bei 26.828,1
Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.
Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.
Negatives kurzfristiges Szenario:
Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.
3. Stochastik
Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.
Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.
Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.
Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.
Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.
5. Volumen
Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.
Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.
Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.
Technische Szenarien
🟢 Bullisch
26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.
Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.
🟡 Neutral / Konsolidierung
Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.
Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.
🔴 Korrektiv
Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.
Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.
Fazit
Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.
Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.
- Trend: 🟢 aufwärts
- Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend
- Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet
- Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band
- Wichtiger Support: 25.250
- Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850
- Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.
Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.