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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 620 Pence - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Barclays-Kursziel auf 620 Pence
    • Overweight bleibt, Kreditzyklus steht erst am Anfang
    • KI-Rechenzentren erzeugen hohen Finanzierungsbedarf
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 620 Pence - 'Overweight'
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 5,593 auf Tradegate (15. September 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Barclays zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7143GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 620,00GBP was eine Bandbreite von -10,60 %/+10.985,29 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 620 Euro



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