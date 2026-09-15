JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 620 Pence - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 5,593 auf Tradegate (15. September 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Barclays zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7143GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 620,00GBP was eine Bandbreite von -10,60 %/+10.985,29 % bedeutet.