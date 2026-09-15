Neuer Munitionsauftrag, alte Zweifel: Was hinter der Rheinmetall-Rallye steckt

Auftrieb gibt ein neuer Auftrag: Ein internationaler Kunde hat eine fünfstellige Zahl an 155-Millimeter-Artilleriegeschossen geordert. Der Deal hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, Lieferung bis 2027. Gemessen am Auftragsbestand von 80,5 Milliarden Euro ein kleiner Posten, er zeigt aber, dass die Nachfrage auch abseits deutscher Großprojekte hoch bleibt. Bis 2030 soll die Jahreskapazität für solche Geschosse auf rund 1,5 Millionen Stück steigen.

Rheinmetall führt am Dienstag den DAX an und legt rund 3 Prozent zu, die Aktie steigt wieder über 1000 Euro. Auf Monatssicht bleibt trotzdem ein Minus von 17 Prozent stehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die geplatzte Fregattenserie F126 zeigte, wie stark der Konzern von politischen Beschaffungsentscheidungen abhängt, weshalb das Management die Umsatzprognose 2026 um 300 Millionen Euro auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro senken musste.

Der Auftragsbestand wuchs binnen Jahresfrist um 44 Prozent auf 80,5 Milliarden Euro, enthält aber auch erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen. Sorgen bereitet der Cashflow: Vorräte, Investitionen und verzögerte Anzahlungen drückten ihn im ersten Halbjahr auf minus 1,62 Milliarden Euro.

Das Kursziel liegt im Schnitt bei rund 1645 Euro, die UBS nennt 1600 Euro, Goldman Sachs sogar 2300 Euro, was eine schnelle Auslastung der Kapazitäten voraussetzt.

Deutlich vorsichtiger äußerte sich vergangene Woche JPMorgan: Am 10. September setzte die US-Bank Rheinmetall auf die Beobachtungsliste "Negative Catalyst Watch", die Einstufung bleibt "Neutral". Erwartet wird ein Umsatzmix-Wandel hin zu "neuen" Produkten wie Raketen, digitalen Systemen und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition, was wegen deren hoher Margen die Ergebnisse belasten könnte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 1.022EUR auf Tradegate (15. September 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.





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