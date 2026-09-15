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    120 US-Dollar pro Barrel?

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    Chevron-Chef widerspricht Trump: "Keine Entspannung in Sicht"

    Während Washington von einer vorübergehenden Delle spricht, warnt Chevron-Chef Mike Wirth vor leeren Puffern und steigenden Preisen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Globale Ölreserven schrumpfen, Puffer sind fast leer
    • Pipeline-Angriffe treiben Ölpreise und Spritkosten
    • Brent droht bei Pipeline-Ausfall über 120 Dollar
    • Report: KI braucht Strom
    120 US-Dollar pro Barrel? - Chevron-Chef widerspricht Trump: Keine Entspannung in Sicht
    Foto: Vahid Salemi - AP

    Vertreter der Trump-Regierung bezeichnen die aktuellen Turbulenzen auf dem Ölmarkt als vorübergehend. Chevron-Chef Mike Wirth widerspricht dem deutlich: Die weltweiten Vorräte gingen zur Neige, eine Entspannung sei nicht in Sicht.

    Die kommerziellen Kraftstoffvorräte schrumpfen laut Ölmanagern seit mehr als sechs Monaten weltweit, die strategischen Reserven ließen sich kaum noch anzapfen. Grund seien Angriffe der vergangenen Woche auf eine wichtige saudi-arabische Pipeline, wodurch schätzungsweise mindestens 2,5 Millionen Barrel pro Tag aus dem globalen Markt ausfielen.

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    Wirth sagte bereits am Freitag auf einer Energiekonferenz in Austin, Texas, laut dem Wall Street Journal (WSJ), die bisherigen Puffer seien weitgehend ausgeschöpft. Es falle schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die Preise schnell nachgeben würden.

    Auswirkungen an der Zapfsäule

    Die Dieselpreise in den Vereinigten Staaten erreichten mit 6,23 US-Dollar pro Gallone einen Rekordwert, die Benzinpreise kletterten auf 4,32 US-Dollar. Analysten sehen laut WSJ zudem China als Faktor, das wieder verstärkt bei internationalen Lieferanten einkauft, nachdem es monatelang eigene Vorräte genutzt hatte.

    Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus sank am Montag auf vier Schiffe, gegenüber zehn am Vortag, wie Daten des Anbieters Kpler zeigten. 

    Am Dienstag stiegen die Ölpreise, nachdem Houthi-Angriffe die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens außer Betrieb gesetzt hatten. Die Brent-Rohöl-Futures legten auf zeitweise über 108 US-Dollar pro Barrel zu.

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    Sollte die beschädigte Pipeline nicht bald wieder in Betrieb gehen, könnte Saudi-Arabien laut Händlern innerhalb weniger Tage seine Exportvorräte aufbrauchen. Goldman Sachs hält es für wahrscheinlicher, dass der Brent-Preis über 120 US-Dollar pro Barrel steigen könnte, die Reparaturdauer der Pipeline werde auf bis zu acht Wochen geschätzt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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