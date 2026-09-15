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    Entscheidung heute Abend

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    Bitcoin fällt zurück – Clarity Act wieder mit Fragezeichen

    Die Hoffnung auf den Clarity Act hielt nicht einmal einen Tag. Bitcoin fällt wieder, nachdem die Demokraten kurz vor der Abstimmung ein Gegenangebot vorlegen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt nach Gegenangebot der Demokraten
    • Mindestens sieben Demokraten werden dafür gebraucht
    • Fed, BOE und BOJ sorgen für weitere Kurstreiber
    • Report: KI braucht Strom
    Entscheidung heute Abend - Bitcoin fällt zurück – Clarity Act wieder mit Fragezeichen
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Dienstagnachmittag 1,3 Prozent tiefer bei 76.829 US-Dollar. Auch Ethereum, Solana, BNB und weite Teile des Kryptomarktes stehen unter Verkaufsdruck.

    Dabei hatte die Stimmung am Montag noch völlig anders ausgesehen. Bitcoin war zeitweise bis auf 79.400 US-Dollar nach oben geschossen, nachdem Republikaner eine "finale" Fassung des Clarity Act vorgelegt hatten. Der Entwurf enthält zahlreiche Zugeständnisse an die Demokraten, darunter verschärfte Ethikregeln für Regierungsvertreter. Auch US-Präsident Donald Trump hatte erweiterten Regeln zugestimmt.

    Demokraten legen Gegenangebot vor

    Doch die Euphorie hielt nicht lange. Demokratische Unterhändler haben den Republikanern unmittelbar vor der für Dienstag angesetzten Verfahrensabstimmung ein Gegenangebot vorgelegt. Senator Mark Warner hatte zuvor angekündigt, dass die Verhandlungen weitergehen.

    Mehrere Demokraten halten auch die überarbeitete Fassung für unzureichend. Unter anderem geht es darum, welche Möglichkeiten Bundesstaaten haben, Verstöße gegen Interessenkonfliktregeln durch hochrangige Regierungsvertreter durchzusetzen.

    Die Nervosität ist inzwischen auch auf den Prognosemärkten sichtbar. Nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Gesetzes 2026 am Montag auf über 30 Prozent gestiegen war, fiel sie am Dienstag wieder auf 18 Prozent.

    60 Stimmen entscheiden – sieben Demokraten werden gebraucht

    Damit der Clarity Act die entscheidende Verfahrenshürde überwinden kann, sind mindestens 60 Stimmen erforderlich. Selbst bei geschlossener Zustimmung der Republikaner wären damit mindestens sieben Stimmen aus dem demokratischen Lager nötig.

    Die Abstimmung ist für heute Abend um 20:15 Uhr deutsche Zeit angesetzt.

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    Bitcoin wird zum politischen Seismografen

    Die Kurs-Reaktion unterstreicht, wie sensibel Bitcoin derzeit auf neue Schlagzeilen reagiert. Bereits am Freitag war nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten der Kurs innerhalb kurzer Zeit von 76.800 US-Dollar auf 79.500 US-Dollar gesprungen, bevor die Gewinne wieder abgegeben wurden. Damit bleibt die Kryptowährung in einer engen, aber hochvolatilen Handelsspanne gefangen.

    Nach Washington warten Fed, BOE und BOJ

    Bereits am Mittwoch folgt mit der Fed-Sitzung der nächste potenzielle Kurstreiber. Neben der Zinsentscheidung veröffentlicht die Fed neue Projektionen zu Wachstum, Inflation, Arbeitsmarkt und Leitzinsen.

    Danach folgen die Bank of England sowie die Bank of Japan. Besonders Tokio könnte für Unruhe sorgen, falls die BOJ ihre Geldpolitik weiter strafft.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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