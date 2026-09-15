RBC stuft Axa auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Die neuen Planungen der Franzosen bis 2029 lägen durch die Bank etwas höher als bisher, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die avisierte Eigenkapitalrendite bleibe allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 43,68EUR auf Tradegate (15. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte