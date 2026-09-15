RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Die neuen Planungen der Franzosen bis 2029 lägen durch die Bank etwas höher als bisher, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die avisierte Eigenkapitalrendite bleibe allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 43,68EUR auf Tradegate (15. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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