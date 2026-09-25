Ihre wichtigsten Termine
Frische Konjunktur-Updates aus Deutschland, Spanien, Frankreich und den USA!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 Uhr, Frankreich: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 8/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 Uhr, USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 Uhr, USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 25.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 11:15 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 20:00 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 20:00 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: Dr. Raimund Schriek | Wenn das Gehirn handelt, nicht der Trader – Die Neurobiologie von FOMO, Overtrading und impulsiven Entscheidungen
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