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    Besonders beachtet!

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    SCHOTT Pharma Aktie - Kurs legt am 15.09.2026 stark zu

    Kursbewegung von +3,88 % bei SCHOTT Pharma am 15.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma Aktie - Kurs legt am 15.09.2026 stark zu
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    SCHOTT Pharma Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2026

    Die SCHOTT Pharma Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,88 % auf 23,400 zulegen. Das sind +0,875  mehr als am letzten Handelstag. Die SCHOTT Pharma Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,07 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 23,400. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,63 % bei SCHOTT Pharma.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SCHOTT Pharma um +48,45 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,61 %. SCHOTT Pharma entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,07 %
    1 Monat +2,28 %
    3 Monate +25,63 %
    1 Jahr +5,52 %
    Stand: 15.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd.EUR € wert.

    Weiter im Rückwärtsgang - Bank- und Chemieaktien schwächeln


    Wieder aufgeflammte KI-Bedenken und hohe Ölpreise haben sich auch am Dienstag als Bürde für den deutschen Aktienmarkt erwiesen. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 25.335 Punkte, nachdem er zuvor auf das niedrigste Niveau seit mehr als …

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    Schott Pharma bröckeln ab nach Hoch seit mehr als einem Jahr


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    SCHOTT Pharma Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SCHOTT Pharma Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SCHOTT Pharma Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SCHOTT Pharma

    +3,33 %
    +3,04 %
    +7,00 %
    +32,11 %
    +11,79 %
    -15,27 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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