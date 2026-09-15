SCHOTT Pharma Aktie - Kurs legt am 15.09.2026 stark zu

Die SCHOTT Pharma Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,88 % auf 23,400€ zulegen. Das sind +0,875 € mehr als am letzten Handelstag. Die SCHOTT Pharma Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,07 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 23,400€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,63 % bei SCHOTT Pharma.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SCHOTT Pharma um +48,45 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,61 %. SCHOTT Pharma entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,07 % 1 Monat +2,28 % 3 Monate +25,63 % 1 Jahr +5,52 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Stand: 15.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd.EUR € wert.

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SCHOTT Pharma Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SCHOTT Pharma Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SCHOTT Pharma Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.