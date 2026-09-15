U.S. Polo Assn. ernennt David Swetman zum Global Design Lead für Herren- und Jungenmode, während die Marke einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 4 Milliarden $ anstrebt

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 15. September 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), die weltweit in mehr als 190 Ländern mit über 1.200 Einzelhandelsgeschäften vertreten ist und einen Umsatz im Milliardenbereich erzielt, gab heute die Ernennung von David Swetman zum Global Design Lead für Herren- und Jungenmode bekannt. Damit wird das globale Produktführungsteam der Sportmarke weiter gestärkt, während U.S. Polo Assn. ihre weltweite Expansion und Weiterentwicklung fortsetzt.

U.S. Polo Assn. setzt sein Wachstum als eine der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Sportmarken fort und bedient Verbraucher weltweit über ihr umfangreiches Netzwerk aus Einzelhandel, E-Commerce und Lizenzgeschäften. Die Ernennung spiegelt das anhaltende globale Wachstum von U.S. Polo Assn. sowie die strategischen Investitionen in erstklassige Talente wider, während die Marke ihre Produktinnovation ausbaut, ihre Attraktivität für Verbraucher stärkt und ihre Position als eine der weltweit führenden Sportmarken weiter ausbaut.

Swetman verstärkt das globale Designteam von U.S. Polo Assn. mit rund 20 Jahren Erfahrung im Bereich Herrenmode-Design und in kreativen Führungspositionen; zuletzt war er als Senior Concept Designer, Global Menswear bei Abercrombie & Fitch tätig. Während seiner Zeit dort spielte er eine bedeutende Rolle bei der Weiterentwicklung des Herrenmodegeschäfts von Abercrombie & Fitch in einer Phase, die von einer umfassenden Neugestaltung der Marke, einer Neuausrichtung auf die Verbraucherbedürfnisse und globalem Wachstum geprägt war. Im Laufe seiner Karriere war Swetman maßgeblich an der Entwicklung globaler Produktstrategien, der Gestaltung saisonaler Themen und der Kreation kommerziell erfolgreicher Kollektionen beteiligt, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt Anklang finden.