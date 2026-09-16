🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEtsy AktievorwärtsNachrichten zu Etsy

    KI statt Google

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wird Etsy zum Gewinner des KI-Shoppings?

    Die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz bei der Produktsuche könnte Etsy zu einem der überraschenden Gewinner im Onlinehandel machen.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Produktsuche könnte Etsy zum Gewinner machen
    • Oppenheimer hebt Etsy auf Outperform mit Kursziel
    • Wall Street bleibt trotz KI-Trend bei Etsy skeptisch
    • Report: KI braucht Strom
    KI statt Google - Wird Etsy zum Gewinner des KI-Shoppings?
    Foto: Dall-E

    Die Investmentbank Oppenheimer wird bullish für Etsy. Analyst Jason Helfstein stufte die Aktie des Online-Marktplatzes von "Perform" auf "Outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 90 US-Dollar fest.

    Als zentrale Gründe für die Neubewertung nennt Helfstein die wachsende Bedeutung von KI-gestützter Produktsuche, Verbesserungen am Angebot sowie eine höhere Nutzeraktivität und bessere Conversion innerhalb der Etsy-App.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    322,57€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    366,47€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    KI verändert die Produktsuche im Internet

    Oppenheimers Investmentthese beruht wesentlich auf einer Verschiebung beim Einkaufsverhalten im Internet. Verbraucher nutzen demnach klassische Suchmaschinen wie Google zunehmend weniger als Ausgangspunkt ihrer Produktsuche und greifen stattdessen auf KI-Anwendungen zurück.

    Eine Umfrage von Oppenheimer deutet auf diesen Trend hin. Auch Daten von Adobe Analytics zeigen eine hohe Akzeptanz. Im Juni nutzte demnach fast die Hälfte der US-Verbraucher künstliche Intelligenz beim Online-Shopping.

    Für Etsy könnte diese Entwicklung besonders relevant sein. Der Marktplatz lebt von einem riesigen Angebot individueller, handgefertigter und teilweise schwer über klassische Suchbegriffe auffindbarer Produkte. KI-Systeme könnten Nutzern dabei helfen, genau solche Angebote schneller zu entdecken.

    Damit könnte sich die Art verändern, wie Käufer auf Etsy-Produkte aufmerksam werden. Statt ausschließlich darauf angewiesen zu sein, dass Verbraucher direkt die Plattform besuchen oder über traditionelle Suchmaschinen kommen, könnten KI-Assistenten zu einem zusätzlichen Vertriebskanal werden.

    Oppenheimer erwartet wieder steigende Warenumsätze

    Helfstein rechnet damit, dass der KI-Trend zusammen mit den Produktverbesserungen zu höheren Verkäufen führen wird. Oppenheimer prognostiziert für die kommenden zwei Jahre einen Anstieg des Wachstums beim Gross Merchandise Sales, also dem über die Plattform abgewickelten Warenvolumen, um fünf Prozent.

    Positiv bewertet Oppenheimer außerdem Veränderungen bei den Produktangeboten. Befragte Verbraucher hätten Verbesserungen bei Listings und Produktbeschreibungen wahrgenommen. Übersichtlichere und aussagekräftigere Angebote könnten die Suche vereinfachen und letztlich mehr Besucher in zahlende Kunden verwandeln.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Wall Street bleibt bei Etsy skeptisch

    Die optimistische Einschätzung von Oppenheimer steht allerdings nicht für den Konsens an der Wall Street. Nach Daten von LSEG empfehlen von 33 Analysten, die Etsy beobachten, 20 die Aktie lediglich zum Halten. Nur zwölf Experten vergeben ein "Buy"- oder "Strong Buy"-Rating.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI statt Google Wird Etsy zum Gewinner des KI-Shoppings? Die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz bei der Produktsuche könnte Etsy zu einem der überraschenden Gewinner im Onlinehandel machen.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     