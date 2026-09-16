Wird Etsy zum Gewinner des KI-Shoppings?

Als zentrale Gründe für die Neubewertung nennt Helfstein die wachsende Bedeutung von KI-gestützter Produktsuche, Verbesserungen am Angebot sowie eine höhere Nutzeraktivität und bessere Conversion innerhalb der Etsy-App.

Die Investmentbank Oppenheimer wird bullish für Etsy. Analyst Jason Helfstein stufte die Aktie des Online-Marktplatzes von "Perform" auf "Outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 90 US-Dollar fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI verändert die Produktsuche im Internet

Oppenheimers Investmentthese beruht wesentlich auf einer Verschiebung beim Einkaufsverhalten im Internet. Verbraucher nutzen demnach klassische Suchmaschinen wie Google zunehmend weniger als Ausgangspunkt ihrer Produktsuche und greifen stattdessen auf KI-Anwendungen zurück.

Eine Umfrage von Oppenheimer deutet auf diesen Trend hin. Auch Daten von Adobe Analytics zeigen eine hohe Akzeptanz. Im Juni nutzte demnach fast die Hälfte der US-Verbraucher künstliche Intelligenz beim Online-Shopping.

Für Etsy könnte diese Entwicklung besonders relevant sein. Der Marktplatz lebt von einem riesigen Angebot individueller, handgefertigter und teilweise schwer über klassische Suchbegriffe auffindbarer Produkte. KI-Systeme könnten Nutzern dabei helfen, genau solche Angebote schneller zu entdecken.

Damit könnte sich die Art verändern, wie Käufer auf Etsy-Produkte aufmerksam werden. Statt ausschließlich darauf angewiesen zu sein, dass Verbraucher direkt die Plattform besuchen oder über traditionelle Suchmaschinen kommen, könnten KI-Assistenten zu einem zusätzlichen Vertriebskanal werden.

Oppenheimer erwartet wieder steigende Warenumsätze

Helfstein rechnet damit, dass der KI-Trend zusammen mit den Produktverbesserungen zu höheren Verkäufen führen wird. Oppenheimer prognostiziert für die kommenden zwei Jahre einen Anstieg des Wachstums beim Gross Merchandise Sales, also dem über die Plattform abgewickelten Warenvolumen, um fünf Prozent.

Positiv bewertet Oppenheimer außerdem Veränderungen bei den Produktangeboten. Befragte Verbraucher hätten Verbesserungen bei Listings und Produktbeschreibungen wahrgenommen. Übersichtlichere und aussagekräftigere Angebote könnten die Suche vereinfachen und letztlich mehr Besucher in zahlende Kunden verwandeln.

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Wall Street bleibt bei Etsy skeptisch

Die optimistische Einschätzung von Oppenheimer steht allerdings nicht für den Konsens an der Wall Street. Nach Daten von LSEG empfehlen von 33 Analysten, die Etsy beobachten, 20 die Aktie lediglich zum Halten. Nur zwölf Experten vergeben ein "Buy"- oder "Strong Buy"-Rating.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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