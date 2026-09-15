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    ROUNDUP/Ätna-Aschewolke

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    weiterhin kein Flugverkehr über Sizilien

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Catania bleibt wegen Aschewolke gesperrt
    • Bis 22 Uhr sind alle Starts und Landungen abgesagt
    • Ätna stößt vier Kilometer hohe Aschewolken aus
    ROUNDUP/Ätna-Aschewolke - weiterhin kein Flugverkehr über Sizilien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CATANIA (dpa-AFX) - Auf Sizilien bleibt der Flughafen von Catania wegen einer neuen Aschewolke des Vulkans Ätna weiterhin gesperrt. Alle Starts und Landungen in der Nähe der 300.000-Einwohner-Stadt wurden von den Behörden bis 22:00 Uhr abgesagt. Seit Montag fielen bereits mehrere Dutzend Flüge aus, darunter viele internationale Verbindungen. Zunächst waren Ausfälle nur bis 14:30 Uhr angekündigt worden. Der Flughafen hat nun eine Verlängerung der Einschränkungen bis zum Abend angekündigt. Europas aktivster Vulkan stößt seit Sonntag wieder Asche aus. Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

    Für den Flugverkehr gilt aktuell wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiß noch niemand. Der Flughafen von Catania wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

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    Ätna bricht immer wieder aus

    Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100.000 Urlauber, auch viele aus Deutschland.

    Die Aschewolke wurde damals auch übers Mittelmeer getrieben, bis zur Insel Malta und sogar bis nach Libyen. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus. Er wird ständig überwacht./cs/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 7,614 auf Tradegate (15. September 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.





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