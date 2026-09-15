🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    IAB

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kürzere Arbeitslosengeld-Bezug würde Problem nicht lösen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kürzere Bezugsdauer bringt der Arbeitsagentur wenig
    • Maximal zwölf Monate würden 2,4 Milliarden sparen
    • Kürzungen verlagern Kosten in Grundsicherung und Renten
    IAB - Kürzere Arbeitslosengeld-Bezug würde Problem nicht lösen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Eine Kürzung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld - etwa für ältere Arbeitslosen - würde nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) keine durchschlagende Verbesserung für die Finanzsituation der Bundesagentur für Arbeit bringen. "Eine Begrenzung der maximalen Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes birgt ein gewisses Einsparpotenzial und könnte die Anreize stärken, schneller Beschäftigung zu finden", sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. "Aber das würde in der aktuellen wirtschaftlichen Situation bei weitem nicht ausreichen, um das finanzielle Defizit in der Arbeitslosenversicherung auszugleichen."

    Altersstaffel bei Bezugsdauer

    Derzeit ist die Bezugsdauer entsprechend dem Alter von Arbeitslosen gestaffelt. Wer jünger ist als 50 Jahre kann Arbeitslosengeld nur für zwölf Monate beziehen, ehe er in die Grundsicherung wechselt. Mit zunehmenden Alter steigt die Dauer bis auf maximal 24 Monate für Menschen, die mindestens 58 Jahre alt sind.

    Nach einer Modellrechnung des IAB für den Zeitraum Oktober 2021 bis September 2022 wäre bei einer generellen Verkürzung der Bezugsdauer auf maximal 12 Monate für alle Altersgruppen ein Betrag von 2,4 Milliarden Euro eingespart worden. Bei einer Verkürzung auf 15 Monate wären 1,4 Milliarden gespart worden, bei einer Verkürzung auf 18 Monate nur 0,7 Milliarden Euro.

    Bundesagentur für Arbeit in Geldnot

    Die Bundesagentur für Arbeit, die ihre milliardenschweren Rücklagen in der Corona-Krise vor allem für Kurzarbeitergeld mehr als aufgebracht hatte, rechnet aber allein für 2026 mit einem Defizit von zehn Milliarden Euro.

    Eine Begrenzung der Bezugsdauer fordern politisch vor allem die AfD und der wirtschaftsnahe Flügel der Union. Auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist für eine Höchstgrenze von zwölf Monaten. SPD, Grüne und Linke sind ebenso wie die Gewerkschaften gegen solche Einschnitte.

    Das IAB gibt zudem zu bedenken, dass Menschen, die kürzer Arbeitslosengeld bekommen, aber keinen neuen Job finden, dann in die Grundsicherung wechseln. Dies wiederum würde dort neue Kosten verursachen - und auch die Rentenkassen belasten, weil aus der Grundsicherung keine Rentenbeiträge mehr bezahlt werden. Auch der private Konsum würde insgesamt geschwächt./dm/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    IAB Kürzere Arbeitslosengeld-Bezug würde Problem nicht lösen Eine Kürzung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld - etwa für ältere Arbeitslosen - würde nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) keine durchschlagende Verbesserung für die Finanzsituation der Bundesagentur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     