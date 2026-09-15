Plusvisionen-Analyse
Nachhaltige Wende bei SAP, Servicenow & Co.?
Es gibt Überlegungen die KI-Entwicklung zu drosseln. Das beflügelt wieder die Aktien der traditionellen Software-Unternehmen wie SAP.
Wird die Menschheit durch KI ausgelöscht? Sollte die KI-Entwicklung gedrosselt werden? Die Börse fragt sich, ob sich die Milliarden-Investitionen letztlich als profitabel erweisen werden. Und Software-Unternehmen wie SAP erleben eine Kurs-Renaissance. Weiterlesen
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