Probenergebnisse aus NIOBs Konzession Bardy bestätigen Seltenerdmetallmineralisierung

Vancouver, British Columbia – 15. September 2026 / IRW-Press / Die Untersuchungsergebnisse aus drei weiteren Bohrlöchern auf dem Konzessionsgebiet Bardy von North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („NIOB“ oder das „Unternehmen“) in Québec bestätigen die zuvor gemeldeten visuellen Beobachtungen. In jedem der Bohrlöcher BBY-2026-001, BBY-2026-002 und BBY-2026-005 wurden Pegmatite durchörtert. Diese Analyseergebnisse ergänzen die Auswertung von Bohrloch BBY-2026-006, in dem zwischen 139,70 m und 147,70 m Tiefe ein 8,0 Meter breiter Abschnitt aus syenitischem Pegmatit durchörtert wurde. Darin enthalten ist auch eine 0,20 Meter mächtige Zone mit Allanit im Bohrkern.

„Bei unserem Diamantbohrprogramm 2026 im Projekt Bardy haben wir uns zum Ziel gesetzt, Systeme mit Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung zu durchörtern“, so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. „Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die acht Bohrungen bei Bardy wurden an Zielpunkten durchgeführt, an denen sich die Daten aus Radonmessungen, hochauflösenden Magnetfeldmessungen und Oberflächenkartierungen überschneiden. Es freut uns, dass die Ergebnisse nach wie vor unseren Ansatz bestätigen.“

Beste Probenergebnisse

- Bohrloch BBY-2026-001: 2,05 m zwischen 133,75 m und 135,8 m Tiefe mit einem Durchschnittsgehalt an gesamten Seltenerdoxiden (Total Rare Earth Oxides, TREO) von 0,43 %; die zusammengesetzte Probe (Komposit) stammt aus einer kleinen Pegmatitintrusion mit Syenit- und Granitanteilen sowie dem umgebenden Gestein. Die Intrusion war leicht magnetisch und enthielt Biotit.

- Bohrloch BBY-2026-002: 14,6 m zwischen 132,4 m und 147 m Tiefe mit durchschnittlich 0,12 % TREO; das Komposit mit hohen Gehalten an Seltenerdmetallen (REE) stammt aus einer intermediären Intrusion (Monzonit/Mangerit), die von kleinformatigen Pegmatitinjektionen mit Syenit- und Granitanteilen durchzogen ist.

- Kleinere Abschnitte mit REE ≥ 0,1 %, die nicht zu den Kompositen gezählt wurden, waren in den Bohrlöchern BBY-2026-001, BBY-2026-002 und BBY-2026-005 enthalten. Einzelheiten sind in Tabelle 1 aufgelistet und in den Querschnitten in den Abbildungen 1 und 2 zusammen mit den Kompositen dargestellt.

Tabelle 1: Zusätzliche Abschnitte mit TREO-Ergebnissen (%)

Loch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) TREO (%) Gesteinsart BBY-2026-001 16 17,5 1,5 0,12 Magnetischer Leukonorit BBY-2026-001 104,2 104,95 0,75 0,29 Pegmatit mit Biotit-Magnetit-Anhäufungen und stellenweise radioaktiven Halos; stellenweise auch Spuren von Allanit BBY-2026-001 104,95 105,7 0,75 0,31 BBY-2026-002 34 34,95 0,95 0,14 Magnetischer Pegmatit BBY-2026-002 82 83,1 1,1 0,12 Stellenweise magnetischer Pegmatit BBY-2026-005 145,5 146,7 1,2 0,1 Pegmatitgang mit 10 % Magnetit

Anmerkung: Die Kompositabschnitte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,1 % TREO und einer maximalen internen Verwässerung von 2 m berechnet.

Bohrungen und geologischer Kontext

Bardy ist Teil von NIOBs distriktgroßem Konzessionspaket mit Vorkommen kritischer Mineralien, das sich in der geologischen Grenville Province in Québec befindet.

Die Bohrlöcher BBY-2026-001 und BBY-2026-002 befinden sich östlich der Aufschlusszone Bardy, Bohrloch BBY-2026-005 westlich davon (Abbildung 3). Mit den Bohrlöchern BBY-2026-001 und BBY-2026-005 sollte die laterale Kontinuität des mineralisierten Gangs bei Bardy untersucht werden. Bohrloch BBY-2026-002 diente der Erkundung einer Radonanomalie in Richtung N110°.

In allen Bohrlöchern wurden Abfolgen von (felsischen bis mafischen) Intrusivgesteinen durchteuft, die den Gneis durchwandern. In allen drei Löchern wurden kleinformatige (< 3 m) Pegmatitinjektionen festgestellt.

Allanit wurde in den REE-haltigen Gesteinen nur stellenweise beobachtet, Magnetit hingegen ist in allen Gesteinskontexten vorhanden.

Es wurde außerdem festgestellt, dass neben den Pegmatiten, die als wichtigstes Wirtsgestein für Seltenerdmetalle gelten, auch andere (mafische bis intermediäre) Intrusivgesteine Mineralisierungen enthalten können. Dies ist insofern interessant, als der Sektor Bardy eine komplexe Intrusionsgeschichte aufweist, die noch nicht vollständig aufgeklärt ist.

Bohrloch BBY-2026-001 wurde bei 619303E/ 5271335N (UTM NAD83 Zone 18) mit einem Azimut von 10° und einem Einfallwinkel von -50° gebohrt. Es wurde eine Tiefe von 150 m erreicht.

Bohrloch BBY-2026-002 wurde bei 619303E/ 5271335N (UTM NAD83 Zone 18) mit einem Azimut von 190° und einem Einfallwinkel von -50° gebohrt. Es wurde eine Tiefe von 153 m erreicht.

Bohrloch BBY-2026-005 wurde bei 619142E/ 5271187N (UTM NAD83 Zone 18) mit einem Azimut von 0° und einem Einfallwinkel von -50° gebohrt. Es wurde eine Tiefe von 150 m erreicht.

Nächste Schritte

Entnahme von Proben des verbleibenden Monzonits aus Bohrloch BBY-2026-002 (102,6 m bis 132,4 m Tiefe) zur Bestimmung des Seltenerdmetallgehalts und ergänzende Gesteinsanalyse (WRA; whole-rock analysis) zur besseren Charakterisierung des Wirtsgesteins. Weiterverfolgung der anstehenden Analyseergebnisse im Sektor Bardy für eine umfassendere Auswertung.

Abbildung 1: Querschnitt mit Darstellung der Bohrlöcher BBY-2026-001 und -002 mit den dazugehörigen TREO-Analyseergebnissen und Kompositen.

Abbildung 2: Querschnitt mit Darstellung des Bohrlochs BBY-2026-005 mit den dazugehörigen TREO-Analyseergebnissen.

Abbildung 3: Karte des Sektors Bardy mit dem interpretierten Verlauf der Radonanomalien und der Fortsetzung des Hauptgangs.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben wurden an SGS Canada Inc. übermittelt. Die Bestimmung der Seltenen Erden erfolgte mittels Natriumperoxid-Aufschluss und dem ICP-MS-Verfahren (SGS-Methode GE_IMS91A50).

Die Qualitätskontrolle umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikate, die dem Probenstrom beigemengt wurden (ca. 13 % der eingereichten Proben). Bei den beschriebenen Proben handelt es sich um Halbkerne der Größe NQ, die entlang der Kernachse geteilt und in Intervallen von ca. 0,5 bis 1,0 m beprobt wurden. Die verbleibende Kernhälfte wurde zu Referenzzwecken aufbewahrt.

Die Kernausbeute in den mineralisierten Abschnitten lag im Durchschnitt bei ca. 95–97 % und dürfte die Repräsentativität der Proben nicht wesentlich beeinträchtigt haben.

SGS Canada Inc. steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und betreibt ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor in Val d’Or (Québec).

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“, „möglich“, „wird“, „plant“, „setzt fort“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten „werden“, „könnten“, „würden“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen des Unternehmens, zusätzliche Probenahmen und Gesteinsanalysen des Bohrlochs BBY-2026-002 durchzuführen, zum Erhalt und zur Auswertung weiterer Analyseergebnisse aus dem Sektor Bardy, zur weiteren geologischen Interpretation des Mineralisierungssystems Bardy sowie zum Potenzial künftiger Explorationsprogramme zur Identifizierung weiterer Mineralisierungen von Seltenerdmetallen oder anderer kritischer Mineralien.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, dass weitere Analyseergebnisse nicht mit den bisher gemeldeten Ergebnissen übereinstimmen, dass sich geologische Interpretationen ändern können, sobald zusätzliche Informationen vorliegen, dass mineralisierte Abschnitte möglicherweise keine Kontinuität aufweisen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Verzögerungen bei Labor- und Analysearbeiten, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie die übrigen Risikofaktoren, die in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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Die North American Niobium and Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 0,134EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.