ZenaTech schließt 29. Übernahme im Drone-as-a-Service-Segment ab und erweitert mit dem Neuerwerb einer in Georgia ansässigen US-Landvermessungsfirma mit Lizenzen in 17 US-Bundesstaaten sein Geschäft auf Solar- und Eisenbahnkunden

Vancouver, British Columbia (15. September 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass die Landvermessungsfirma Merritt Paul Land Surveying, LLC (Merritt Paul) in der Stadt Franklin im US-Bundesstaat Georgia übernommen wurde. Die im Jahr 2015 gegründete Firma Merritt Paul hat sich mit der Erbringung von Vermessungsdiensten für die Solar-, Transport- und Baubranchen, unter anderem für ein großes nationales Transportunternehmen, einen Namen gemacht und ist auf Vermessungen von Solarprojekten im Versorgungsmaßstab in den gesamten Vereinigten Staaten spezialisiert. Die Firma hat in 17 Bundesstaaten eine Zulassung zur Durchführung von Vermessungsdiensten. Es ist ZenaTechs 29. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft.

„Mit dieser Übernahme stärken wir unsere Drone-as-a-Service-Plattform in zwei der wachstumsstärksten Branchen für die Erfassung von Luftbilddaten: Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab und Verkehrsinfrastruktur“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Allein der Markt für Drohneninspektionen von Solaranlagen verzeichnet laut Marktanalysten jährlich einen Zuwachs von 25 %. Ähnliche Wachstumschancen sehen wir auch für die Infrastruktur von Eisenbahnen und Flughäfen, da Betreiber zunehmend von manuellen Vermessungsmethoden auf KI-Automatisierung umstellen. Die Firmengründer von Merritt Paul, Tyler Bius und Levi George, verfügen jeweils über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Spezialvermessungen bei Eisenbahn- und Flughafengroßkunden. Das profunde Branchen-Knowhow ihres Teams bietet eine solide Grundlage für die Skalierung drohnenbasierter Vermessungen von Solaranlagen sowie Eisenbahn- und Flughafeninfrastruktur.“

Merritt Paul ist Anbieter von topografischen Vermessungen, ALTA-Vermessungen, Grenzvermessungen, Bestandsaufnahmen sowie Bauabsteckungen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Solar- und Batteriespeicherprojekte im Versorgungsmaßstab in den Vereinigten Staaten. Zu den langjährigen Stammkunden der Firma zählen Solarentwickler, Transportunternehmen, Baufirmen sowie kommunale, regionale und staatliche Infrastrukturkunden in Atlanta und Südwest-Georgia.

Drohnengestützte Inspektionen werden in den Solarparks im Versorgungsmaßstab immer mehr zum Standard, um mithilfe von Wärmebildkameras leistungsschwache Module, Verkabelungsfehler und Hotspots zu ermitteln. Im Vergleich zu Begehungen durch Fachpersonal werden so Inspektionszeit und Personalkosten eingespart. Laut dem Marktforschungsinstitut Verified Market Research wird der Markt für drohnengestützte Solarinspektionen voraussichtlich von 1,2 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 6,8 Mrd. $ im Jahr 2032 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von etwa 25 % entspricht. Die Unternehmensführung geht davon aus, dass dieses Wachstum, gepaart mit dem kontinuierlichen Ausbau der Kapazität im Versorgungsmaßstab bei den US-Solarenergieanlagen, die Nachfrage nach drohnengestützten Inspektions- und Vermessungsdiensten für Solaranlagen weiter steigern wird.

Die drohnengestützte Vermessung wird auch zunehmend eingesetzt, um Bahnkorridore zu kartieren, Gleisbettungen, Durchlässe und Oberleitungen zu inspizieren sowie Absteckungs- und Planierarbeiten im Bereich von Flughäfen zu unterstützen, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Dank hochauflösender Bilder, LiDAR und Photogrammetrie sind Vermessungsteams in der Lage, Daten entlang von Bahnkorridoren bzw. Start- und Landebahnen von Flugzeugen schneller und sicherer zu erfassen als herkömmliche Bodentrupps. Der Gesamtmarkt für Inspektionsdrohnen, der Infrastruktursektoren wie Schienenverkehr und Luftfahrt umfasst, wird laut Fortune Business Insights voraussichtlich von rund 4 Mrd. $ im Jahr 2025 auf über 12 Mrd. $ im Jahr 2032 anwachsen. Aus Sicht der Unternehmensführung wird dieses Wachstum in Verbindung mit strengeren Sicherheits- und Compliance-Anforderungen die Nachfrage nach drohnengestützten Vermessungs- und Inspektionsdiensten im Bereich von Schienennetzen und Flughafenanlagen weiter ankurbeln.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Regierungskunden abonnementbasierte Drohnendienste auf Basis seiner vertikal integrierten ZenaDrone-Drohnen für eine Vielzahl von Lösungen in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft. Damit entfällt für die Kunden die Notwendigkeit, eigene Drohnenflotten in kommerzieller Qualität zu besitzen, zu betreiben und zu warten. Durch die Übernahme etablierter, profitabler, aber noch unzureichend digitalisierter Dienstleistungsunternehmen baut ZenaTech ein skalierbares, globales DaaS-Netzwerk und eine KI-Autonomieplattform mit regelmäßigen Umsätzen und einem bestehenden Kundenstamm auf. Gleichzeitig werden moderne Drohnentechnologien integriert, um mehr Geschwindigkeit, Präzision, Sicherheit und datengestützte Erkenntnisse zu liefern. Das Unternehmen erweitert seine geografische Präsenz, sein Dienstleistungsangebot und seine Drohnenkapazitäten, um langfristiges Wachstum zu fördern.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

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ZenaTech

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Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1,298USD auf Tradegate (15. September 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

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