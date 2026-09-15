WashTec Akt: Rentabilitätsziele mittel- und langfristig bestätigt
Trotz angepasstem Ausblick hält WashTec an ambitionierten Renditezielen fest und setzt auf Effizienzprogramme, verschlankte Strukturen und globales Wachstum.
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- WashTec bestätigt trotz des angepassten Ausblicks für 2026 seine mittel- und langfristigen Rentabilitätsziele.
- Für 2028/29 strebt das Unternehmen weiterhin eine EBIT-Marge von 12–14 % an.
- Die Prognoseanpassung 2026 ist vor allem auf kurzfristige Entwicklungen und Verzögerungen bei Effizienzprogrammen zurückzuführen.
- Die strategische Ausrichtung sowie das langfristige Ertragspotenzial bleiben unverändert.
- Maßnahmen zur Straffung von Vorstand und mittlerem Management sollen Effizienz, Umsetzungsgeschwindigkeit und Kundenorientierung verbessern; 2027 soll einen wichtigen Fortschritt bringen.
- WashTec ist ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen, beschäftigt rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in etwa 80 Ländern vertreten.
Der nächste wichtige Termin, 9-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 03.11.2026.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,97 % im
Minus.
-4,50 %
-8,14 %
-8,14 %
-7,20 %
-2,70 %
+8,65 %
-32,56 %
-5,45 %
+218,12 %
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