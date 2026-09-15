WashTec Akt: Confirms Medium- and Long-Term Profitability Goals
WashTec reaffirms its long-term profit ambitions, sharpening its strategy and structures today to secure higher margins and stronger performance by 2028/29.
Foto: vadimborkin - 258917169
- WashTec AG confirmed that the adjustment to its 2026 outlook does not change its medium- or long-term profitability ambitions.
- The company continues to target an EBIT margin of 12–14% in the 2028/29 timeframe.
- Operational efficiency programs, recurring revenues, and the North American strategy remain key pillars of the company’s plans.
- The revised 2026 outlook mainly reflects short-term developments and delays in implementing efficiency measures.
- Streamlining the Management Board and middle management is expected to improve efficiency, speed of execution, and customer focus.
- WashTec expects fiscal year 2027 to represent a significant step toward achieving its medium-term profitability targets.
The next important date, 9-Month Report 2026, at WashTec Akt is on 03.11.2026.
The price of WashTec Akt at the time of the news was 36,30EUR and was down -3,97 % compared with the previous day.
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