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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rüstungswerte gefragt - Nachrichten aus USA und Japan stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien profitieren von positiven Nachrichten
    • US-Munitionsengpässe stärken Europas Rüstungswerte
    • Japan könnte Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte gefragt - Nachrichten aus USA und Japan stützen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - In einem von Zurückhaltung geprägten Marktumfeld haben Aktien von Rüstungsunternehmen am Dienstag zu den Gewinnern gezählt. Börsianer begründeten dies mit einer Reihe positiv aufgenommener Nachrichten aus dem Rüstungs- und Verteidigungsumfeld. Als Antrieb erwiesen sich unter anderem Lieferengpässe in den USA und eine Kreisemeldung, wonach Japan seine Verteidigungsausgaben auf Druck der USA von knapp 2 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen könnte.

    Unter den Favoriten im leicht nachgebenden, deutschen Leitindex Dax stemmten sich die Aktien von Rheinmetall am Mittag mit einem Plus von 2,5 Prozent gegen ihre jüngsten Verluste. In London gewannen die Papiere von BAE Systems 1,8 Prozent, und in Mailand ging es für die Anteilsscheine von Leonardo um zwei Prozent nach oben. Auch die Kurse von Hensoldt und TKMS legten zu.

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    Aus den USA kam zum einen die Meldung, dass die Vereinigten Staaten in den ersten Monaten der Operation "Epic Fury" so viel Munition auf iranische Ziele abgefeuert hatten, dass dies "zu strategischen Bestandsengpässen geführt und Engpässe in der industriellen Basis für die Nachlieferung von Munition offenbart hat". Dies räumten Vertreter des Pentagons gegenüber der unabhängigen Aufsichtsbehörde des Verteidigungsministeriums ein.

    Zum anderen hat Washington die Stationierung von Waffen im Weltraum laut US-Medien erstmals offiziell bestätigt. Gewertet wurde die Äußerung von Luftwaffen-Staatssekretär Troy Meink als Warnung an China und Russland.

    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (CDU) möchte Rüstungskooperationen mit den USA weiter ausbauen. Vor einem an diesem Dienstag geplanten Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth in Washington verwies er dazu auf die Zusammenarbeit beim Tarnkappenjet F-35 und die geplante Fertigung von Lenkflugkörpern für das Luftverteidigungssystem Patriot in Deutschland.

    In Europa bleibt die Lage derweil angespannt. Kampfflugzeuge der Nato hatten über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. Zudem hatte eine russische Fregatte am Montagabend nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums in der Ostsee zwei Leuchtkörper auf einen Hubschrauber der dänischen Streitkräfte abgefeuert./la/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 23,01 auf Tradegate (15. September 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +32,69 %/+76,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stagnierende Rheinmetall-Aktie und kurzfristige Skepsis: Ein bullischer Ausbruchsversuch wurde abgewehrt, während Kurse um 800 Euro als mögliche Wiedereinstiegszone genannt werden. Positiv bewertet werden Meldungen zu Marineprojekten, 155-mm-Munition sowie Rahmen- und Flottendienstboot-Aufträgen. Das Marktumfeld für europäische Rüstung gilt zugleich als zurückhaltend; die Bewertung und Analystenpräferenzen werden kontrovers gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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