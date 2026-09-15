AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte gefragt - Nachrichten aus USA und Japan stützen
- Rüstungsaktien profitieren von positiven Nachrichten
- US-Munitionsengpässe stärken Europas Rüstungswerte
- Japan könnte Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen
FRANKFURT/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - In einem von Zurückhaltung geprägten Marktumfeld haben Aktien von Rüstungsunternehmen am Dienstag zu den Gewinnern gezählt. Börsianer begründeten dies mit einer Reihe positiv aufgenommener Nachrichten aus dem Rüstungs- und Verteidigungsumfeld. Als Antrieb erwiesen sich unter anderem Lieferengpässe in den USA und eine Kreisemeldung, wonach Japan seine Verteidigungsausgaben auf Druck der USA von knapp 2 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen könnte.
Unter den Favoriten im leicht nachgebenden, deutschen Leitindex Dax stemmten sich die Aktien von Rheinmetall am Mittag mit einem Plus von 2,5 Prozent gegen ihre jüngsten Verluste. In London gewannen die Papiere von BAE Systems 1,8 Prozent, und in Mailand ging es für die Anteilsscheine von Leonardo um zwei Prozent nach oben. Auch die Kurse von Hensoldt und TKMS legten zu.
Aus den USA kam zum einen die Meldung, dass die Vereinigten Staaten in den ersten Monaten der Operation "Epic Fury" so viel Munition auf iranische Ziele abgefeuert hatten, dass dies "zu strategischen Bestandsengpässen geführt und Engpässe in der industriellen Basis für die Nachlieferung von Munition offenbart hat". Dies räumten Vertreter des Pentagons gegenüber der unabhängigen Aufsichtsbehörde des Verteidigungsministeriums ein.
Zum anderen hat Washington die Stationierung von Waffen im Weltraum laut US-Medien erstmals offiziell bestätigt. Gewertet wurde die Äußerung von Luftwaffen-Staatssekretär Troy Meink als Warnung an China und Russland.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (CDU) möchte Rüstungskooperationen mit den USA weiter ausbauen. Vor einem an diesem Dienstag geplanten Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth in Washington verwies er dazu auf die Zusammenarbeit beim Tarnkappenjet F-35 und die geplante Fertigung von Lenkflugkörpern für das Luftverteidigungssystem Patriot in Deutschland.
In Europa bleibt die Lage derweil angespannt. Kampfflugzeuge der Nato hatten über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. Zudem hatte eine russische Fregatte am Montagabend nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums in der Ostsee zwei Leuchtkörper auf einen Hubschrauber der dänischen Streitkräfte abgefeuert./la/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 23,01 auf Tradegate (15. September 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +32,69 %/+76,92 % bedeutet.
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Eine Sache fällt mir nämlich auf. Sobald die Kurse rot sind gibt es tatsächlich User, die trollen. Geschenkt. Man merkt dann aber auch, dass bei den Bullen die Nerven blank liegen. Und das gehört auch zur Wahrheit.
Chillt doch mal. Wenn euer Depot so gestrickt ist, dass ihr Turbulenzen aussitzen könnt, dann ist doch gut. Ich bin an Argumenten von beiden Seiten interessiert. Denn selbst Optimisten müssen ihr Investment vielleicht mal hinterfragen. Sonst braucht man ja keine Foren-Diskussion.
Leute, ich muss mal wieder etwas loswerden:
Immer und immer wieder der gleiche Unsinn. "Altmetall" sei nicht mehr gefragt, die Zukunft gehört der Drohne. Ich habe von dieser Schwarz-Weiß-Malerei die Nase voll. Wenn ich Infanterist wäre, würde ich gerne geschützt im einem neuen Schützenpanzer mit Drohnenabwehr transportiert werden.