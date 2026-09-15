Merz ruft Jugend zu mehr Engagement für Demokratie auf

Er appellierte an die Jugendlichen, sich in politischen Parteien oder im Ehrenamt zu engagieren. Als Beispiele nannte er die Feuerwehr und das Rote Kreuz. "Eine Demokratie braucht Demokraten. Ohne Demokraten überlebt die Demokratie nicht", sagte der Kanzler.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat junge Menschen dazu aufgerufen, sich für die demokratische Grundordnung einzusetzen. "Ich glaube, dass unsere Demokratie so stark unter Druck steht wie in den letzten Jahrzehnten nicht", sagte er beim Empfang der Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Bundeswettbewerbs "Jugend forscht". Gerade angesichts dieser Herausforderungen brauche die Demokratie Menschen, die sich aktiv für sie einsetzten, sagte Merz.

Zugleich warb der Kanzler für mehr Zuversicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Jugend forscht" seien mit ihren Ideen, ihrer Kreativität und ihrem Durchhaltevermögen Vorbilder für andere Schülerinnen und Schüler. "Sie strahlen einen ungeheuren Optimismus aus", sagte Merz. Das sei etwas, das Deutschland derzeit fehle. "Wir sind zu viel im düsteren Modus unterwegs", sagte er.

Merz zeigte sich überzeugt, dass Deutschland die aktuellen Herausforderungen bewältigen könne. "Ich glaube, ich würde dieses Amt hier nicht machen, wenn ich nicht der festen Überzeugung wäre, dass es geht. Aber ich kann es nicht allein, und ich brauche vor allen Dingen die junge Generation dafür. Und das sind Sie", sagte er zu den Jungforschern./lea/DP/stw



