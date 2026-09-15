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    Amarc gibt Neubesetzung des Chief Financial Officer bekannt

    Amarc gibt Neubesetzung des Chief Financial Officer bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC / 15. September 2026 / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; FWB: AQ5) gibt bekannt, dass Frau Carol Li mit Wirkung zum 15. September 2026 ihre Funktion als Chief Financial Officer zurücklegt. Braden Jensen, Corporate Controller des Unternehmens, wurde interimistisch zum Chief Financial Officer bestimmt. Frau Li wird das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion begleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

     

    „Im Namen der gesamten Belegschaft von Amarc möchte ich Carol für ihre äußerst wertvollen Beiträge als Mitglied unseres Teams danken, auch dafür, dass sie uns während unserer jüngsten Finanzierungsrunde so tatkräftig unterstützt hat. Wir wünschen Carol nach ihrem Ausscheiden als CFO alles Gute auf ihrem weiteren Weg, den sie aus persönlichen Gründen gewählt hat, und freuen uns auf ihre weitere Unterstützung als leitende Finanzberaterin“, so Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Braden Amarc nun auch hier mit seinem Enthusiasmus und Engagement zur Verfügung steht, vor allem im Hinblick auf seine Expertise in der Bergbaufinanzierung sowie seinen finanziellen Spürsinn und geschäftlichen Weitblick. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Braden in seiner erweiterten Rolle als interimistischer Chief Financial Officer.“

     

    Über Braden Jensen

     

    Herr Jensen ist Chartered Professional Accountant mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Rohstoffbranche. In den letzten 11 Jahren war er bei mehreren börsennotierten Bergbaufirmen in Kanada als Chief Financial Officer tätig. Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Unternehmensfinanzierung, Berichterstattung börsennotierter Unternehmen, Steuern, Explorationsfinanzierung und Bergbauprojektentwicklung verfügt Herr Jensen über eine breite finanzwirtschaftliche Perspektive und legt großen Wert auf Effizienz, kontinuierliche Verbesserung und Wertschöpfung durch effektives Finanzmanagement. Er verfügt über einen Bachelor of Commerce von der University of Victoria, ein Postgraduiertendiplom (Post Baccalaureate) in Rechnungswesen von der Thompson Rivers University und eine Konzession als Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) von der BC Chartered Accountants School of Business.

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    Amarc gibt Neubesetzung des Chief Financial Officer bekannt Vancouver, BC / 15. September 2026 / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; FWB: AQ5) gibt bekannt, dass Frau Carol Li mit Wirkung zum 15. September 2026 ihre Funktion als Chief Financial Officer zurücklegt. …
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