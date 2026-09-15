2G Energy: Besser als die anderen

Ein Grund für die relative Stärke dürfte sein, dass sich der KI-Effekt bei 2G bereits sehr konkret in den Geschäftszahlen niederschlägt. Das Unternehmen liefert containerisierte Kraftwerkslösungen für Rechenzentren und hat mit diesem noch jungen Geschäftsfeld einen zusätzlichen Wachstumsmarkt erschlossen. Zusammen mit der hohen Nachfrage aus anderen Bereichen, insbesondere dem wieder boomenden deutschen Biogasmarkt, hat das im ersten Halbjahr 2026 für Anlagenbestellungen von rund 480 Mio. Euro gesorgt.

Während viele deutsche KI-Profiteure gestern kräftig unter die Räder kamen, hielt sich 2G Energy bemerkenswert stabil. Die Aktie beendete den Xetra-Handel sogar leicht im Plus. Damit setzte sie sich deutlich von Titeln wie Aixtron, SUSS, Siemens Energy oder Infineon ab, die im Zuge der erneuten Zweifel am KI-Boom teilweise hohe einstellige oder sogar zweistellige Verluste verbuchten.

Und die Dynamik dürfte anhalten. Weitere große Reservierungen aus dem Data-Center-Bereich könnten noch in verbindliche Aufträge umgewandelt werden, während 2G bereits zusätzliche Projekte akquiriert. Damit ist die Perspektive über das laufende Jahr hinaus ungewöhnlich gut sichtbar. Für 2026 werden Erlöse von bis zu 490 Mio. Euro erwartet, 2027 sollen bereits 570 bis 620 Mio. Euro erreicht werden. Gleichzeitig soll die EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent im laufenden Jahr anschließend auf mehr als 11 Prozent steigen.

Diese operative Unterfütterung unterscheidet 2G von manchem Unternehmen, dessen KI-Fantasie bislang vor allem auf Erwartungen beruht. Das könnte auch erklären, warum die Aktie die jüngste Verkaufswelle so gut verkraftet hat.

Charttechnisch hat die Konsolidierung nach der vorangegangenen Rally zudem einen großen Teil der Überhitzung beseitigt. Zuletzt deutete sich im Bereich um 55 Euro eine Stabilisierung an. Hält diese Zone, könnten eine Verbesserung des Sentiments für KI-Aktien oder weitere Großaufträge den nächsten Impuls liefern.

(aktien-global.de, erstellt 15.09.26, 11:27 Uhr, veröffentlicht 15.09.26, 13:46 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 53,55EUR auf Tradegate (15. September 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar