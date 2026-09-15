🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerman Tech Holding AktievorwärtsNachrichten zu German Tech Holding

    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic

    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA - GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/11.09.2026) - Die German Tech Holding erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und deren Partnerin Marianne Rajic

    Frankfurt am Main, 11. September 2026 – Die German Tech Holding (GTH) hat einen weiteren gerichtlichen Erfolg gegen die SGT-Gruppe erzielt. Die mit dem Anspruch eines globalen Private Equity Asset Managers auftretende SGT Capital LLC (SGTLLC) und ihre Partnerin Marianne Rajic hatten eine einstweilige Verfügung gegen eine Äußerung einer Pressemitteilung der GTH vom 02.09.2025 erwirkt, woraufhin die GTH den streitgegenständlichen Passus aus ihrer Pressemitteilung entfernte.

    Die SGTLLC und Frau Rajic hatten beanstandet, dass die jeweils einzeln zutreffenden Teiläußerungen in ihrem Gesamteindruck die verdeckte Tatsachenbehauptung oder jedenfalls die verdeckte Verdachtsäußerung verkörperten, Marianne Rajic sei die Urheberin einer anonymen Email-Schmutzkampagne, die sogar haltlose Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen ein Organ der GTH beinhaltete.

    In der gestrigen mündlichen Verhandlung vor dem OLG Frankfurt am Main haben die SGTLLC und Frau Rajic nach Erörterung plötzlich ihren ursprünglichen Antrag gegen unsere Äußerung ganz zurückgenommen, sodass ihre Unterlassungsverfügung wirkungslos geworden ist. Das OLG hatte zuvor in einem anderen Verfahren geurteilt, in dem es um verschiedene Email-Äußerungen der GTH ging, dass prozessual davon auszugehen sei, dass die SGT-Partnerin Marianne Rajic Urheberin der anonymen Verleumdungskampagne in dem Sinne ist, dass sie für die Versendung der Emails ursächlich mitverantwortlich ist.

    Somit hat die GTH in vier der fünf bisherigen Antragsverfahren der SGTLLC auf einstweiligen Rechtsschutz obsiegt, davon zwei noch berufungsanhängig, und das fünfte Verfahren in dem für sie wesentlichen Punkt gewonnen.

    Der jüngste rechtliche Erfolg der GTH dürfte den Druck auf die SGTLLC weiter erhöhen, mit der GTH eine Einigung in den bestehenden Rechtsstreitigkeiten und über die Begleichung ihrer teilweise überfälligen Millionenverbindlichkeiten zu erzielen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die GTH im März begonnene Vergleichsgespräche mit der SGTLLC aufgrund eines massiven Vertrauensbruchs bis auf weiteres eingestellt hat.

    Sie rechnet aus den am 27.08.26 berichteten Gründen unverändert noch in 2026 mit substanziellen Zahlungseingängen seitens der SGT-Gruppe.

    Der Gründer und CEO der GTH: "Die üble, feige und wohl strafbare anonyme Schmutzkampagne gegen uns ist beispiellos, selbst für schwarze Schafe der Private Equity-Branche. Dabei scheint es nur darum zu gehen, sich der Bedienung unserer bestehenden Finanzforderungen zu entziehen zu versuchen. Ich kann mir ausmalen, welche Pein die anzunehmende ursächliche Mitverantwortung von Marianne Rajic für die Kampagne ihren im Tagesgeschäft eng verbundenen Partnern Joseph Pacini, Carsten Geyer, Marcel Normann und Jens Dino Steinborn, ihren verbliebenen Mitarbeitern, ihren Familien, der Führung ihres einzigen Portfoliounternehmens Utimaco und ihren Investoren bereitet."

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic Die German Tech Holding erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und deren Partnerin Marianne Rajic Frankfurt am Main, 11. September 2026 – Die German Tech Holding (GTH) hat einen weiteren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     