Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,17 %

Der MDAX steht aktuell (13:44:10) bei 31.123,83 PKT und steigt um +0,21 %. Top-Werte: Salzgitter +4,18 %, Elmos Semiconductor +2,87 %, Bilfinger +2,80 % Flop-Werte: Lanxess -3,67 %, DWS Group -3,25 %, Nemetschek -3,05 %

Der DAX bewegt sich bei 25.438,48 PKT und fällt um -0,34 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,36 %, MTU Aero Engines +2,34 %, RWE +1,13 % Flop-Werte: SAP -2,27 %, Brenntag -1,83 %, BASF -1,55 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.963,25 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,87 %, SILTRONIC AG +1,91 %, Sartorius Vz. +1,75 %

Flop-Werte: Nemetschek -3,05 %, SAP -2,27 %, Evotec -2,15 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:44:00) bei 6.251,76 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,05 %, Rheinmetall +2,36 %, SAFRAN +1,15 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -4,99 %, SAP -2,27 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,12 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:19) bei 6.766,22 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,00 %, voestalpine +1,98 %, DO & CO +1,03 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -1,42 %, Raiffeisen Bank International -1,21 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:50) bei 13.814,69 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,10 %, ABB +1,03 %, Swiss Re +0,94 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,70 %, UBS Group -2,29 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.940,00 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,31 %, Piraeus Port Authority +2,91 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,37 %

Flop-Werte: Jumbo -2,81 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,37 %, Viohalco -1,26 %