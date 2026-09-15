Salzgitter Aktie - Kurs legt am 15.09.2026 stark zu

Die Salzgitter Aktie konnte bisher um +4,18 % auf 53,60€ zulegen. Das sind +2,15 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Salzgitter Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -6,45 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,18 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten Verluste von -15,26 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -17,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +26,14 % gewonnen.

Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,68 % 1 Monat +1,41 % 3 Monate -15,26 % 1 Jahr +124,52 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 15.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Salzgitter?

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +0,66 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,50 %. ArcelorMittal legt um +0,67 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salzgitter Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salzgitter Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.