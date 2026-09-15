Merz kündigt Entlastungen bei Spritpreisen an
Für Sie zusammengefasst
- Merz kündigt wegen hoher Spritpreise Entlastung an
- Kanzler sieht bei hohen Spritpreisen Handlungsdruck
- Merz äußerte sich beim Unternehmertag in Berlin
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der hohen Spritpreise Entlastungen angekündigt. Merz sagte beim Unternehmertag des Handelsverbands BGA in Berlin, er sei der Meinung, "dass wir handeln müssen"./hoe/DP/jha
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