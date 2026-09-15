Integral Metals schließt Bohrprogramm 2026 bei KAP ab und beginnt mit der Demobilisierung

Calgary, Alberta, 15. September 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 auf dem Projekt KAP („KAP“ oder das „Projekt“) in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories bekannt zu geben. Nach der Mobilisierung Anfang August wurden die Bohrungen am 8. August aufgenommen und am 10. September 2026 abgeschlossen. Die Demobilisierung der Bohranlage und der Abbau des Feldbetriebs sind im Gange.

Das Programm baute auf den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juli 2026 dargelegten Plänen auf und schloss an die historischen Explorationsarbeiten sowie die auf die karbonatgebundene Mineralisierung im Vorkommen Main ausgerichteten Bodenprobenahmen und Bohrungen von Integral im Jahr 2025 an. Der Schwerpunkt der diesjährigen Bohrungen lag auf der genaueren Definition der Geometrie des Vorkommens Main, der Erprobung von Lückenbereichen zwischen Gebieten mit Bohrabdeckung und der Bewertung möglicher Erweiterungen. Im Rahmen des Programms wurde auch eine Zink-Blei-Bodenanomalie im nahegelegenen Vorkommen Steep Creek (Abbildung 1) erprobt, das ein eigenständiges Gebiet für die Prüfung des Mineralisierungspotenzials des Projekts außerhalb von Main darstellt.

„Mit den Bohrungen in dieser Saison konnten wir die Randbereiche des Vorkommens Main untersuchen und das nahegelegene Ziel Steep Creek erproben“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals. „Unser nächster Schritt besteht darin, die geologischen und analytischen Daten aus jedem Gebiet auszuwerten, um zukünftige Explorationsarbeiten auszurichten. Wir möchten unserem Team vor Ort, Auftragnehmern und lokalen Partnern für ihre Arbeit während des Programms danken.“

Die Demobilisierung umfasst die Demontage der Bohranlage und den Abzug von Gerätschaften, Bohrkernen und Personal vom Standort. Die verbleibenden technischen Arbeiten umfassen den Abschluss der Kernprotokollierung und -beprobung, die Laboranalyse und die Datenzusammenstellung, was der Verfeinerung des Geomodells dienen soll. Die Ergebnisse werden nach Erhalt der Analysewerte und der technischen Überprüfung – einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen – bekannt gegeben.