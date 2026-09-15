🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntegral Metals AktievorwärtsNachrichten zu Integral Metals
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Integral Metals schließt Bohrprogramm 2026 bei KAP ab und beginnt mit der Demobilisierung

    Integral Metals schließt Bohrprogramm 2026 bei KAP ab und beginnt mit der Demobilisierung
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Die Bohrungen erprobten die Randbereiche des Vorkommens Main und umfassten erste Bohrlöcher im Zink-Blei-Zielgebiet Steep Creek – die Analyseergebnisse stehen aus

     

    Calgary, Alberta, 15. September 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 auf dem Projekt KAP („KAP“ oder das „Projekt“) in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories bekannt zu geben. Nach der Mobilisierung Anfang August wurden die Bohrungen am 8. August aufgenommen und am 10. September 2026 abgeschlossen. Die Demobilisierung der Bohranlage und der Abbau des Feldbetriebs sind im Gange.

     

    Das Programm baute auf den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juli 2026 dargelegten Plänen auf und schloss an die historischen Explorationsarbeiten sowie die auf die karbonatgebundene Mineralisierung im Vorkommen Main ausgerichteten Bodenprobenahmen und Bohrungen von Integral im Jahr 2025 an. Der Schwerpunkt der diesjährigen Bohrungen lag auf der genaueren Definition der Geometrie des Vorkommens Main, der Erprobung von Lückenbereichen zwischen Gebieten mit Bohrabdeckung und der Bewertung möglicher Erweiterungen. Im Rahmen des Programms wurde auch eine Zink-Blei-Bodenanomalie im nahegelegenen Vorkommen Steep Creek (Abbildung 1) erprobt, das ein eigenständiges Gebiet für die Prüfung des Mineralisierungspotenzials des Projekts außerhalb von Main darstellt.

     

    „Mit den Bohrungen in dieser Saison konnten wir die Randbereiche des Vorkommens Main untersuchen und das nahegelegene Ziel Steep Creek erproben“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals. „Unser nächster Schritt besteht darin, die geologischen und analytischen Daten aus jedem Gebiet auszuwerten, um zukünftige Explorationsarbeiten auszurichten. Wir möchten unserem Team vor Ort, Auftragnehmern und lokalen Partnern für ihre Arbeit während des Programms danken.“

     

    Die Demobilisierung umfasst die Demontage der Bohranlage und den Abzug von Gerätschaften, Bohrkernen und Personal vom Standort. Die verbleibenden technischen Arbeiten umfassen den Abschluss der Kernprotokollierung und -beprobung, die Laboranalyse und die Datenzusammenstellung, was der Verfeinerung des Geomodells dienen soll. Die Ergebnisse werden nach Erhalt der Analysewerte und der technischen Überprüfung – einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen – bekannt gegeben.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Integral Metals schließt Bohrprogramm 2026 bei KAP ab und beginnt mit der Demobilisierung IntegralMetals_15-09-2026_DEPRcomDie Bohrungen erprobten die Randbereiche des Vorkommens Main und umfassten erste Bohrlöcher im Zink-Blei-Zielgebiet Steep Creek – die Analyseergebnisse stehen aus Calgary, Alberta, 15. September 2026 / IRW-Press / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     