Maxus Mining verfeinert die Bohrziele in Alturas West mithilfe von VTEM-Interpretation und Maxwell-Plattenmodellierung

15. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, B.C. / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, die Ergebnisse einer ersten Auswertung (die „Auswertung“) und einer Maxwell-Plattenmodellierung (die „Modellierung“) der vorläufigen Daten aus der VTEM-Flugvermessung (Versatile Time-Domain Electromagnetic) im Jahr 2026 bekannt zu geben, die über dem Antimonprojekt Alturas West (das „Projekt“ oder „Alturas West“) in British Columbia absolviert wurde. Convolutions Geoscience Corp. („Convolutions“) führte die Arbeiten durch und übernahm während der Datenerfassung die externe Qualitätskontrolle der Vermessungsdaten. Die Auswertung wird nach Prüfung der endgültig aufbereiteten Vermessungsdaten und der Bohrbeobachtungen verfeinert.

Der Schwerpunkt der Auswertung lag auf elektromagnetischen Signalen innerhalb und in der Nähe des mineralisierten Scherkorridors Alps-Alturas. Eine Reihe von Maxwell-Plattenmodellen wurde an ausgewählte Signale angepasst, die sich über einen mehr als neunhundert (900) Meter langen Strukturkorridor verteilen, einschließlich Signale unterhalb und in der Nähe der historischen Abbaustätten Alps-Alturas. Die angepassten Platten sind vereinfachte, nicht eindeutige Darstellungen möglicher leitfähiger Bereiche und sollten nicht als direkte geologische Kontakte oder als Hinweis auf einen einzigen durchgehenden Leiter interpretiert werden.1

Die Modellierung liefert zusätzliche Einschränkungen hinsichtlich der untertägigen Geometrie leitfähiger Merkmale innerhalb des Strukturkorridors und wurde mit der Oberflächengeologie, historischen Abbaustätten und strukturellen Messungen zusammengeführt, um die Zielerstellung für Bohrungen im Rahmen des laufenden Bohrprogramms bei Alturas West zu verfeinern.

Highlights

Mehr als neunhundert (900) Meter langer Korridor mit modellierten Signalen: Mehrere angepasste Maxwell-Platten-Signale verteilen sich entlang eines Korridors, der sich über mehr als neunhundert (900) Meter der kartierten Scherzone Alps-Alturas erstreckt, einschließlich Signale unterhalb oder neben den historischen Abbaustätten (siehe Abbildungen 1 bis 3).

Die modellierte Geometrie liefert strukturelle Einschränkungen: Mehrere angepasste Platten weisen ein mäßiges Einfallen nach Norden auf, lokal etwa fünfundvierzig (45) Grad, während ein Signal mit einem kontrastierenden Einfallen nach Süden modelliert wurde, was auf Änderungen der Geometrie im Streichen hindeutet (siehe Abbildungen 2 und 3).

Mögliche strukturelle Komplexität identifiziert: Veränderungen in der Position und Ausrichtung der angepassten Platten im Streichen könnten mit Verwerfungen, strukturellen Versätzen oder Veränderungen in der Geometrie der Scherzone zusammenhängen.

Bohrziele verfeinert: Die Integration der Maxwell-Platteninterpretation mit der kartierten Geologie, historischen Abbaustätten, strukturellen Messungen und geplanten Bohrstandorten hat dazu beigetragen, die Lage und Ausrichtung der Bohrziele bei Alturas West zu verfeinern (siehe Abbildung 1).

Geophysikalische Vermessung und Interpretation

Die VTEM-Vermessungsraster aus dem Jahr 2026 in den Claim-Blöcken Alturas West und East umfassten helikoptergestützte Messungen über 354 Linienkilometer (einschließlich Verbindungslinien), die von Geotech Ltd. aus Aurora, Ontario, mit einem nominalen Linienabstand von einhundert (100) Metern durchgeführt wurden.

Die Auswertung konzentrierte sich auf elektromagnetische Signale, die mit der höffigen Scherzone in Zusammenhang stehen, die die historische Antimonmine Alps-Alturas im Claim-Block Alturas West beherbergt. Zur Abschätzung der Lage, Ausrichtung und Geometrie der innerhalb und angrenzend an den Strukturkorridor identifizierten leitfähigen Bereiche wurde die Maxwell-Plattenmodellierung verwendet. Die Modelle wurden linienweise unter Verwendung vereinfachter rechteckiger Plattengeometrien angepasst. Infolgedessen können sich benachbarte Platten im zusammengesetzten Modell überlappen; diese Überlappungen resultieren aus dem Modellierungsansatz und sollten nicht als Hinweis auf sich überlappende oder sich kreuzende geologische Körper interpretiert werden.

In der Draufsicht verteilen sich die projizierten Grundrisse mehrerer angepasster Maxwell-Platten entlang eines Korridors, der sich über mehr als neunhundert (900) Meter des kartierten Scherkorridors Alps-Alturas erstreckt (siehe Abbildung 1). Die modellierten Maxwell-Platten bieten einen geophysikalischen Rahmen, der mit der kartierten Geologie, historischen Abbaustätten, Mineralisierungen an der Oberfläche und aktuellen Bohrungen verglichen werden kann.

Die dreidimensionale Visualisierung der linienweisen Maxwell-Plattenmodelle zeigt, dass mehrere angepasste Platten moderat nach Norden einfallen, lokal etwa fünfundvierzig (45) Grad, was weitgehend mit der aktuellen geologischen Interpretation übereinstimmt. Mindestens ein angepasstes Signal im östlichen Teil des mit hoher Zuverlässigkeit modellierten Korridors weist hingegen ein Einfallen nach Süden auf. Die Veränderung der modellierten Geometrie könnte auf lokale strukturelle Komplexität hindeuten, einschließlich Änderungen in der Ausrichtung der Scherzone oder struktureller Versätze.

Die Auswertung der Maxwell-Platten wurde mit kartierten geologischen Daten, historischen Abbaustätten, strukturellen Messungen an der Oberfläche und der Bohrzielerstellung zusammengeführt. Beobachtungen aus dem laufenden Bohrprogramm werden weiterhin in das geologische und geophysikalische Modell einfließen, um den Ursprung und die Bedeutung der leitfähigen Signale zu bewerten.

Der geologische Ursprung der leitfähigen Signale wurde bislang noch nicht bestätigt. Die geophysikalischen Daten allein belegen weder das Vorhandensein noch den Gehalt oder die Kontinuität einer Antimonmineralisierung. Bohrbeobachtungen und Messungen der physikalischen Eigenschaften werden herangezogen, um den Ursprung und die Bedeutung der Signale zu bewerten.

Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Alturas West mit der kartierten Scherzone Alps-Alturas, den in die Ebene projizierten Grundrissen der Maxwell-Platten, den aktuellen Standorten der Bohrplattformen und dem über 900 Meter langen Korridor, über den sich die modellierten Signale verteilen.

Abbildung 2. Dreidimensionale Schrägansicht in Richtung Nordwesten, die die Maxwell-Plattenmodelle im Verhältnis zur Topografie, die kartierte Scherzone Alps-Alturas, historische Abbaustätten und die aktuellen Standorte der Bohrplattformen zeigt.

Abbildung 3. Detaillierte Schrägansicht in der Nähe der Bohrplattform 2, die ein angepasstes Maxwell-Plattenmodell im Verhältnis zur kartierten Scherzone Alps-Alturas und den historischen Abbaustätten zeigt.

Laufendes Bohrprogramm bei Alturas West

Die laufende Bohrkampagne des Unternehmens bei Alturas West konzentriert sich auf die Erkundung der Scherzone Alps-Alturas, die mit der historischen Antimonmine Alps-Alturas in Zusammenhang steht. Die Auswertung der Maxwell-Platten wurde als eine der Grundlagen in den Prozess der Bohrzielerstellung einbezogen und liefert zusätzliche Einschränkungen hinsichtlich der möglichen Lage und Ausrichtung von leitfähigen Zielen entlang des strukturellen Korridors. Das Bohrprogramm des Unternehmens im Sommer 2026 markiert die ersten Bohrungen in der Geschichte des Projekts.

Das Unternehmen geht davon aus, in Kürze ein Update zum laufenden Bohrprogramm bei Alturas West bereitzustellen, einschließlich des bisherigen Fortschritts und erster geologischer Beobachtungen aus den Bohrungen.

Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf des Programms weiterhin Bohrbeobachtungen, strukturelle Messungen und geophysikalische Informationen zusammenführen, mit dem Ziel, ein zunehmend detailliertes dreidimensionales geologisches und strukturelles Modell des mineralisierten Systems Alturas West zu entwickeln.

Einbindung der Gemeinschaften

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Gemeinschaften ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Verlängerung von Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich ferner unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 21. Januar 2026 bekannt zu geben, dass es das Werbebudget im Rahmen seiner Vereinbarung zur Erbringung von Marketingdienstleistungen mit der Firma RMK Marketing Inc. („RMK“) (Anschrift: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ontario, Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) erhöht und die entsprechende Laufzeit verlängert hat. Das Unternehmen beauftragte RMK am 21. Januar 2026, für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem 23. Januar 2026 (die „Laufzeit“) Marketingdienstleistungen zu erbringen mit der Option, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 500.000 C$ zu erhöhen (die „Vereinbarung“). Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung hat das Unternehmen beschlossen, die Laufzeit von sechs (6) Monaten auf neun (9) Monate zu verlängern und seine Option auf die Erhöhung des Werbebudgets auf 500.000 C$ auszuüben, indem es RMK zusätzlich 250.000 C$ zahlt. Die Laufzeit endet entweder mit Ende des entsprechenden Zeitraums oder mit vollständiger Erschöpfung des Werbebudgets.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die „Dienstleistungen“). Die Werbung wird über Google geschaltet. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen begeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer „qualifizierten Person“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen. Kyle Patterson, P. Geo., President von Convolutions Geoscience Corp., hat die geophysikalischen technischen Angaben in dieser Pressemitteilung überprüft.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Person weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m‖ ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO₃§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Alps-Alturas MINFILE – Link

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, „Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb“– Link

‖ „Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling“ – 24. Februar 2025 – Link

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 Link

† „NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude“, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

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Die Maxus Mining Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 0,361EUR auf Tradegate (15. September 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

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