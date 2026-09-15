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    Finanz-Guru und "Rich-Dad"

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    Kiyosaki setzt auf Gold und Silber – Rick Rule zeigt, was CASH im CRASH bringt

    Kiyosaki vertraut auf Gold und Silber. Doch ausgerechnet der Rohstoffprofi Rick Rule bringt einen Einwand ins Spiel. Wer sich für den nächsten Börsencrash wappnen möchte, sollte diesen Unterschied kennen.

    Finanz-Guru und "Rich-Dad" - Kiyosaki setzt auf Gold und Silber – Rick Rule zeigt, was CASH im CRASH bringt
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    Gold und Silber statt Cash. Robert Kiyosaki bevorzugt Edelmetalle als Wertspeicher. Rohstoffinvestor Rick Rule sieht das jedoch anders: In einer Finanzkrise könne Bargeld die Tür zu neuen Investmentchancen öffnen.

    In der am 9. September 2026 veröffentlichten Folge der "Rich Dad Radio Show" diskutieren Robert und Kim Kiyosaki mit Rule über den Schutz der Kaufkraft. Die Gefahr dabei sei: Übersteigt die Inflation die Verzinsung, verlieren Ersparnisse real an Wert – selbst wenn Zinsen aufs Konto fließen.

    Rule nennt fünf Argumente für Edelmetalle: eine wachsende Geldmenge, steigende Staatsschulden und Defizite, negative Realzinsen, historisch geringe Edelmetallanteile in Portfolios sowie mögliche Umschichtungen großer institutioneller Anleger aus klassischen Schuldtiteln.

    Beim Bargeld setzt er jedoch einen anderen Schwerpunkt als Kiyosaki. In einer Finanzkrise ermöglicht Liquidität den Kauf von Vermögenswerten, die andere unter Druck verkaufen müssen. Die Geldreserve eröffnet somit Handlungsspielraum, wenn sich Chancen ergeben.

    Gold und Silber sind zwar gut handelbar. Ihre Preise schwanken jedoch. Wer das Geld für einen Einstieg benötigt, muss diese Schwankungen berücksichtigen. Die schnelle Verkäuflichkeit schützt nicht vor einem ungünstigen Verkaufskurs.

    Damit erhält Kiyosakis Vorliebe für Edelmetalle eine entscheidende Ergänzung: Neben dem Erhalt der Kaufkraft zählt die Fähigkeit, Chancen wahrzunehmen. Rule plädiert deshalb dafür, die wirtschaftlichen Gründe für Goldbesitz zu verstehen und zu erkennen, unter welchen Bedingungen diese wegfallen.

    Robert Kiyosaki hat Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar

    Für Aufsehen sorgt Kiyosaki auch mit seiner Schuldenstrategie: Er spricht von 1,2 Milliarden US-Dollar Schulden. Kiyosaki nutzt Schulden als steuerfreien Hebel, um Immobilien aufzukaufen. Dieses Finanzmodell ist für Privatanleger jedoch extrem riskant.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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