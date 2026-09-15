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    61 % weniger Energie

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    Angriff auf Qualcomm: Warum dieser neue Chip so brisant ist

    MediaTek bringt seinen neuen Smartphone-Chip an den Start. Der Dimensity 9600 Pro soll die Leistung und die Energieeffizienz deutlich steigern.

    Für Sie zusammengefasst
    • MediaTek startet den Dimensity 9600 Pro-Chip
    • 2-Nanometer-Technik steigert Leistung und Effizienz
    • Neue NPU beschleunigt generative KI auf Smartphones
    • Report: KI braucht Strom
    61 % weniger Energie - Angriff auf Qualcomm: Warum dieser neue Chip so brisant ist
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    MediaTek will im lukrativen Markt für Premium-Smartphones Boden gutmachen. Dafür bringt der taiwanische Chipkonzern den Dimensity 9600 Pro auf den Markt. Der neue Prozessor wird erstmals mit TSMCs modernem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. MediaTek will damit vor allem bei Leistung, Energieeffizienz und Künstlicher Intelligenz punkten.

    Der Schritt ist Teil einer größeren Offensive gegen den US-Konkurrenten Qualcomm. Im Premiumsegment winken den Chipdesignern höhere Margen, weil Hersteller dort teurere Geräte und zunehmend KI-Funktionen anbieten. MediaTeks Börsenwert liegt in diesem Jahr bereits über dem von Qualcomm.

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    Massiver Effizienzsprung

    Der Dimensity 9600 Pro kombiniert acht große Prozessorkerne und erreicht bis zu 4,55 Gigahertz. Gegenüber der vorherigen Generation steigt die Single-Core-Leistung laut MediaTek um bis zu 17 Prozent, bei mehreren Kernen sind es bis zu 15 Prozent. Gleichzeitig soll der Energieverbrauch bei der Nutzung mehrerer Kerne um 61 Prozent sinken.

    Auch die Grafikleistung legt zu. Die neue Grafikeinheit bietet bis zu 27 Prozent mehr Spitzenleistung und benötigt dabei 24 Prozent weniger Energie. Raytracing soll 18 Prozent schneller laufen. Damit sollen auf Smartphones Spiele mit bis zu 185 Bildern pro Sekunde möglich sein.

    KI direkt auf dem Smartphone

    Besonders wichtig ist für MediaTek jedoch die Künstliche Intelligenz. Eine dedizierte Neural Processing Unit (NPU) soll komplexere generative KI-Anwendungen direkt auf dem Smartphone ermöglichen. Beim sogenannten LLM-Prefill, also der Verarbeitung einer Anfrage vor der eigentlichen Antwortgenerierung, erreicht der neue Chip laut MediaTek 51 Prozent mehr Leistung als sein Vorgänger.

    "KI spielt eine zentrale Rolle für das Smartphone-Erlebnis, und Geräte benötigen mehr Leistung, Effizienz und Intelligenz, um mit den sich rasch wandelnden Anforderungen der Nutzer Schritt zu halten", sagte JC Hsu, Corporate Senior Vice President bei MediaTek. "Der Dimensity 9600 Pro erfüllt diese Anforderungen mit einer nativen KI-Architektur und einer doppelten Verbesserung bei Leistung und Energieeffizienz, um neue agentische KI-Erlebnisse zu ermöglichen."

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    Zweiter Chip für breiteren Markt

    Neben dem 9600 Pro stellte MediaTek den Dimensity 9600M vor. Dieser wird im 3-Nanometer-Verfahren von TSMC gefertigt und soll ein breiteres Segment des Premium-Smartphone-Marktes erreichen.

    Die ersten Smartphones mit den beiden Chips sollen laut MediaTek bald auf den Markt kommen. Zu den bisherigen Kunden des Konzerns zählen unter anderem Xiaomi, Oppo und Vivo.

    Parallel baut MediaTek sein KI-Geschäft außerhalb von Smartphones aus. Der Konzern entwickelt Chips für Rechenzentren und kundenspezifische Anwendungen. Ein erster KI-Beschleuniger für einen großen US-Cloudanbieter soll im vierten Quartal in die Massenproduktion gehen. Im vergangenen Monat nahm MediaTek zudem 3,9 Milliarden US-Dollar über eine Wandelanleihe auf. Nvidia investierte davon 3,5 Milliarden US-Dollar.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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