RBC startet Unicredit mit 'Sector Perform' - Ziel 90 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 83,32 auf Tradegate (15. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -7,60 %/+12,80 % bedeutet.