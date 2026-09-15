ANALYSE-FLASH
RBC startet Unicredit mit 'Sector Perform' - Ziel 90 Euro
- RBC bewertet UniCredit mit Kursziel 90 Euro
- Risiken belasten Kapital und Gewinnentwicklung
- Kurzfristig erwartet RBC kaum Neubewertung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Unicredit beim Kursziel von 90 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Analyst Pablo de la Torre Cuevas will warten, bis der Nebel rund um die italienische Großbank sich lichtet, wie er am Dienstag schrieb. Der Bewertungsabschlag gegenüber der europäischen Bankenbranche sei gerechtfertigt angesichts der Risiken für die kurzfristige Kapitalentwicklung und der nur schwer berechenbaren Gewinnentwicklung im Zuge der Konsolidierung der Commerzbank. Der Experte sieht zunächst kaum Spielraum für steigende Markterwartungen und eine Neubewertung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 83,32 auf Tradegate (15. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -7,60 %/+12,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Na, tolle Wurst.....
Warum die Anleger jetzt Kasse machen muss man aber nicht verstehen.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?