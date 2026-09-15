Der Beweis gegenüber einem Menschen, dass man selbst ein Mensch ist

MONTREAL, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Das Technologieunternehmen MarcoPrive hat heute Seal LIFAIO vorgestellt, einen Live-Verifizierungsdienst, der für eine Zeit entwickelt wurde, in der eine Stimme, ein Logo oder eine Uniform keinerlei Aussagekraft mehr haben.

Ein 60-Sekunden-Code ersetzt die Nachweise, die nichts mehr beweisen.

Ein Fremder klingelt an der Tür: „Ich bin wegen der Heizung hier." Der Bewohner gibt den 16-stelligen Code ein, der auf dem Handy des Mitarbeiters angezeigt wird: Eine Antwort in einer Sekunde – verifiziertes Unternehmen, Verifizierungsstufe, Adresse, Telefonnummer. Der Code ändert sich alle 60 Sekunden und ist nur auf dem Gerät einer verifizierten Person vorhanden. Er darf weder kopiert, geklont noch wiederverwendet werden.

„Ein CAPTCHA fordert einen Menschen auf, einer Maschine zu beweisen, dass er kein Roboter ist. Seal macht das Gegenteil — live, von Mensch zu Mensch. In einer Welt voller KI-Agenten ist dies der einzige Beweis, den es noch zu bringen gibt."

— Marco Prive, Gründer von Technologies Marco Prive

Ein Siegel, das sich bewegt — weil ein Bild sich kopieren lässt

Die „verifizierten" Abzeichen im Internet sind Bilder: fälschbar. Die „Living Seal"-Anzeige von Seal zeigt ein Band an, das sich jede Minute ändert: Eine Kopie bleibt eingefroren und wird sichtbar.

Es gibt nichts zu stehlen.

Seal speichert keine personenbezogenen Kundendaten. Die Kontaktdaten werden nur so lange verarbeitet, wie es für die Berechnung eines irreversiblen Fingerabdrucks erforderlich ist; anschließend werden sie gelöscht — keine Spalte speichert sie. Kein GPS, keine biometrischen Daten, keine Kamera, kein Konto, das die Mitarbeiter eröffnen müssen — und nichts, was installiert werden muss. Eine Datenbank ohne Daten kann nicht gehackt werden.

Eine geklonte Stimme enthält keine Codes

Geschäftsführerbetrug funktioniert, weil eine Stimme ausreicht. Um einen sensiblen Vorgang — eine Überweisung, einen Datenexport — zu autorisieren, benötigt Seal die Codes von zwei bis fünf verschiedenen verifizierten Mitarbeitern innerhalb derselben Minute. Eine geklonte Stimme verfügt über keinen dieser Codes.

Von der Haustür bis zum Eingang des Veranstaltungsortes

Dieselbe Engine sichert den Ticketverkauf ab: Derselbe Mechanismus gewährleistet die Sicherheit des Ticketverkaufs: versiegelte Tickets, die nicht dupliziert werden können, eine Zugangskontrolle, die auch ohne Netzwerkverbindung funktioniert, sowie ein standardmäßig deaktivierter Weiterverkauf über dem Nennwert – eine Freigabe erfolgt nur mit gemeinsamer Zustimmung des Veranstalters und des Veranstaltungsortes, ohne dass Seal den Namen eines einzelnen Käufers speichert.

Seal LIFAIO ist in 18 Sprachen verfügbar und wird durch neun Patentanmeldungen im Vereinigten Königreich gestützt.

Probieren Sie es aus

seal.lifaio.com • lifaio.com

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