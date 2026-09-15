AKTIEN IM FOKUS
Stahlwerte ziehen an - Initiative der China-Konkurrenz stützt
- Europäische Stahlwerte profitieren von China-News
- Salzgitter steigt im MDax um 5,2 Prozent
- Chinas Stahlbranche plant weniger Produktion
FRANKFURT/WIEN/PARIS (dpa-AFX) - Aktien aus der europäischen Stahlbranche ziehen am Dienstag wegen Nachrichten aus China an. Die Aktien von Salzgitter setzten sich mit 5,2 Prozent an die Spitze im MDax , noch weit vor Thyssenkrupp mit 1,6 Prozent Plus.
Auf europäischer Ebene bewegten sich die Papiere von SSAB in Stockholm mit mehr als drei Prozent im Plus, gefolgt von Voestalpine und ArcelorMittal an den Börsen in Wien und Paris mit Anstiegen um bis zu zwei Prozent.
Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 9,194 auf Tradegate (15. September 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -21,21 %/+18,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
.
T H Y S S E N K R U P P...eine Bilderbuchgeschichte
So isses....nicht nur ein Bilderbuch Chart, auch eine Bilderbuchgeschichte ...
Ich bin ja schon ewig hier investiert und jetzt folgt die Belohnung für diejenigen mit Nerven aus Stahl.
Die Abspaltung von TKSM war bereits für Bestandsbesitzer von Thyssenkrupp und auch für mich von ein voller Erfolg.
Wer bisher durchgehalten hat und nicht die Nerven verloren hat dürfte auch bei der nächsten Abspaltung den nächsten Erfolg verbuchen dürfen.
Thyssenkrupp bewegt sich zur Zeit auf einer Erfolgsspur.
Der Umbau des Konzerns in eine Holding erweist sich wohl als die richtige Strategie.
Das ganze bisherige Dementi mit den bisherigen Problemen wurde förmlich pulverisiert.
Keine Chance mehr für diejenigen mit ihren Stahl oder Pensionsproblemen.
Auch die Stahlsparte findet garantiert ihre Lösung.
Leider nicht so wie bisher erwünscht oder hellseherisch in die Zukunft verbannt.
Nein.. Thyssenkrupp schreibt in seiner Firmengeschichte ein neues Kapitel.
Und das müssen jetzt Altinvestoren
und auch Shorties berücksichtigen und auch wahrscheinlich fürchterlich umdenken.
Thyssenkrupp........ab jetzt eine spannende Geschichte mit vermutlich weiteren Steigerungen.
Für Zweifler... einfach die nächste Abspaltung abwarten ..
Frische Perle am Start...Neue Chancen...
falls der Glaube an Thyssenkrupp warum auch immer 🤔 weiterhin schwach bleiben sollte..na dann mal los ...ran an den Speck..warum sind wir denn sonst hier...nur vom Schreiben verdiene auch ich hier kein Geld..😜
.
…wenn das gelingt, geht der Kurs hoffentlich noch einmal so richtig durch die Decke 📈
@seadragon