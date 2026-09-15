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    AKTIEN IM FOKUS

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    Stahlwerte ziehen an - Initiative der China-Konkurrenz stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Stahlwerte profitieren von China-News
    • Salzgitter steigt im MDax um 5,2 Prozent
    • Chinas Stahlbranche plant weniger Produktion
    AKTIEN IM FOKUS - Stahlwerte ziehen an - Initiative der China-Konkurrenz stützt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/WIEN/PARIS (dpa-AFX) - Aktien aus der europäischen Stahlbranche ziehen am Dienstag wegen Nachrichten aus China an. Die Aktien von Salzgitter setzten sich mit 5,2 Prozent an die Spitze im MDax , noch weit vor Thyssenkrupp mit 1,6 Prozent Plus.

    Auf europäischer Ebene bewegten sich die Papiere von SSAB in Stockholm mit mehr als drei Prozent im Plus, gefolgt von Voestalpine und ArcelorMittal an den Börsen in Wien und Paris mit Anstiegen um bis zu zwei Prozent.

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    Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 9,194 auf Tradegate (15. September 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -21,21 %/+18,19 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Thyssenkrupp-Aktie und weitere Kursziele: Die Deutsche Bank erhöhte ihr Ziel von 16 auf 18 Euro. Trader erwarten eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und planen Käufe um 13,95 Euro sowie Verkäufe bei 15,50 Euro. Diskutiert werden außerdem der Accelis-Börsengang, ein möglicher Verkauf von Elevator, weitere Spin-offs, eine Sonderdividende sowie die Stahlsparte. Klimaneutraler Flugkraftstoff in Duisburg gilt als möglicher Kurstreiber; zugleich wird vor einer Korrektur gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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