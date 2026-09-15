Hyland ernennt Arunava Saha Dalal zum Chief Strategy and Transformation Officer

CLEVELAND, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Content Intelligence und Automatisierung auf Unternehmensebene, gab heute die Ernennung von Arunava Saha Dalal zum Chief Strategy and Transformation Officer bekannt. Dalal bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, KI für Unternehmen und umfassende Fachkenntnisse der Technologiebranche in das Unternehmen ein. Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Hyland sein Umsatzwachstum als Wegbereiter für das „Content-Powered Agentic Enterprise" in den am stärksten regulierten Branchen und bei geschäftskritischen Arbeitsabläufen weltweit beschleunigt.

In dieser neuen Funktion wird Dalal den erweiterten Bereich für Unternehmensstrategie und Transformation bei Hyland leiten und eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu schärfen, Investitionsprioritäten festzulegen und die strategische Roadmap zu gestalten, während die Einführung von KI in Unternehmen von der Experimentierphase in den groß angelegten produktiven Einsatz übergeht. Zudem wird er dafür verantwortlich sein, die Umsatztransformation zu beschleunigen, das internationale Wachstum und die Expansion von Hyland voranzutreiben sowie die betriebliche Effizienz des Unternehmens in den jeweiligen Regionen zu steigern.

„Da wir den Branchenwandel hin zum ‚content-powered agentic enterprise' anführen, ist es entscheidend, einen Leiter für Strategie und Transformation zu haben, der tatsächlich Plattformen aufgebaut und die komplexesten Organisationen der Welt dabei beraten hat, wie sie Mehrwert aus KI generieren können", so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Arunava hat seine Karriere an der Schnittstelle zwischen Unternehmenstransformation und neuen Technologien verbracht, und ich bin zuversichtlich, dass er unseren Weg in die Zukunft schärfen wird, um Hylands Marktexpansion und Umsatzwachstum zu beschleunigen."

„Unternehmen auf der ganzen Welt ringen damit, wie sie jahrzehntelanges institutionelles Wissen in eine echte Grundlage für KI umwandeln können, und Hyland ist ein Vorreiter beim Einsatz von Content Intelligence, um agentenbasierte Automatisierung in großem Maßstab zu erreichen", sagte Dalal. „Ich sehe enorme Chancen darin, die Strategie des Unternehmens zu schärfen und das Wachstum von Hyland als führendes Unternehmen im Bereich Unternehmens-KI zu beschleunigen."

Zuletzt war Dalal als Partner bei Bain & Company tätig, wo er Projektteams leitete und strategische Initiativen für Kunden aus verschiedenen Branchen vorantrieb, wobei sein besonderer Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen lag. Sein ingenieurwissenschaftlicher Hintergrund, gepaart mit seinem lebenslangen Fokus auf die Lösung der schwierigsten geschäftlichen Herausforderungen, hat ihn in den Mittelpunkt groß angelegter KI-Transformationen in Unternehmen gerückt; dabei verbindet er technische Kompetenz mit der strategischen Stringenz, die erforderlich ist, um KI-Investitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie auf Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter im Bereich Content Intelligence und Automatisierung und versetzt Unternehmen in die Lage, Unternehmensinhalte in kontrollierte Intelligenz umzuwandeln, die die Entscheidungsfindung und die Geschäftsleistung beschleunigt. Die offene Plattform von Hyland, der weltweit Tausende von Unternehmen vertrauen – darunter viele der Fortune-100-Unternehmen –, nutzt KI, um Inhalte, Daten und Prozesse in verlässliche Zusammenhänge umzuwandeln, die es Menschen, Anwendungen und Agenten ermöglichen, Arbeitsabläufe im gesamten inhaltsgesteuerten, agentenbasierten Unternehmen zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

jason.gerdon@hyland.com







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