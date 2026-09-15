Börse, Baby!
DREI Aktien aus Österreich mit Milliarden-Wumms!
Österreichs Leitindex ATX hat in diesem Jahr rund 26 Prozent zugelegt und übertrifft unseren heimischen DAX damit in den Schatten gestellt. Zeit, sich österreichische Aktien mal genauer anzusehen.
- ATX legt 26 Prozent zu und schlägt den DAX deutlich
- Erste Group kauft Santander Polska für 6,8 Mrd Euro
- Aktie bleibt trotz Zukaufs mit KGV zwölf attraktiv
- Report: KI braucht Strom
Klein, aber fein: Das trifft zumindest auf den österreichischen Aktienmarkt zu. Der österreichische Leitindex ATX beherbergt spannende Dividendentitel und so manchen Hidden Champion: Weltmarktführer von noch geringer Prominenz.
Erste Group
Eine besondere Perle, aber kein Geheimtipp mehr, ist die Aktie der Erste Group. Das Logo der Bank gleicht dem der deutschen Sparkasse. Beide Unternehmen stammen aus der historischen Sparkassenbewegung, mit der deutschen Sparkasse hat sie außer dem Logo aber nichts gemein.
Das Unternehmen hat Anfang des Jahres einen besonderen Deal abgeschlossen, indem es Santander Bank Polska für 6,8 Milliarden Euro übernommen hat. Damit ist die Erste Group auf dem überaus erfogreichen und vielversprechenden polnischen Aktienmarkt aktiv.
Und ein besonderes Schmakerl: Das Unternehmen hob zuletzt, trotz des Zukaufs, seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 an. Auch im Hinblick auf das aktuell hohe Zinsumfeld, das uns mittelfristig wahrscheinlich noch weiter begleiten wird, ist die Aktie der Erste Group attraktiv. Mit einem KGV von rund 12 ist sie auch nicht zu hoch bewertet.
DIESE und zwei weitere Aktien, stellen wir euch in unserem wallstreetONLINE-Podcast Börse, Baby! vor. Dabei ist auch ein Geheimtipp.
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