CABOT KÜNDIGT „CABOT WILDS" AN, NOVA SCOTIAS NEUESTE LUXUS-LIFESTYLE- UND GOLF-REISEZIEL

TORONTO, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Cabot, ein führender Entwickler und Betreiber von luxuriösen Golf-Resorts und Wohnanlagen, kündigt Cabot Wilds an, ein bezauberndes neues, 2.500 Acre großes Golf-Resort, das Ende 2027 in den sanften Hügeln von Cumberland County, Nova Scotia, entstehen wird.

Cabot Wilds wurde in Zusammenarbeit mit dem visionären kanadischen Unternehmer John Bragg und seiner Familie – den Gründern von Oxford Frozen Foods, dem weltweit größten Anbaubetrieb für Wildheidelbeeren – entwickelt und spiegelt das gemeinsame Engagement für Innovation, Gesundheit und Nachhaltigkeit wider. Cabot, ein Eckpfeiler der Golf- und Gastgewerbelandschaft in Nova Scotia und vor allem bekannt für Cabot Cape Breton – Heimat von zwei der 100 besten Golfplätze der Welt laut Rangliste des GOLF Magazine –, wird seine umfassende Erfahrung einbringen, um Cabot Wilds zu entwickeln und zu betreiben.

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit John Bragg und seiner Familie Cabot Wilds zum Leben zu erwecken und diesen wunderschönen Winkel von Nova Scotia ins Rampenlicht zu rücken", sagte Ben Cowan-Dewar, Geschäftsführer und Mitbegründer von Cabot. „Ich halte John für einen der größten kanadischen Unternehmer unserer Zeit, und er ist nicht nur ein geschätzter langjähriger Partner, sondern war mir auch ein großartiger Freund und Mentor. Wir freuen uns sehr, dass er im gesamten Cabot-Portfolio eine bedeutendere Rolle einnehmen wird, während wir die Zukunft der Marke gestalten."

Eingebettet in die ruhigen Ausläufer der Cobequid Mountains liegt Cabot Wilds in der charmanten Ortschaft Collingwood Corner, etwas außerhalb von Oxford, das als „Hauptstadt der wilden Blaubeeren Kanadas" bekannt ist. Dieses ganzjährig geöffnete Resort zelebriert die Schönheit des Hinterlands von Nova Scotia durch Weltklasse-Golf, durchdachtes Design des renommierten Stadtplaners Hart Howerton, außergewöhnliche Gastfreundschaft und eine authentische Verbundenheit mit der Region. Es wird über einen von Jeff Mingay entworfenen 18-Loch-Golfplatz sowie ein Clubhaus, kulinarische Erlebnisse, einen Freizeitpavillon, Anlagen für Schlägersportarten und Wohnimmobilien verfügen. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Outdoor-Erlebnissen lässt die Gäste in die umliegenden Ahornwälder, die wilden Heidelbeerfelder und den lachsreichen River Philip eintauchen.

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