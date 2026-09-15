🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCabot AktievorwärtsNachrichten zu Cabot
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    CABOT KÜNDIGT „CABOT WILDS" AN, NOVA SCOTIAS NEUESTE LUXUS-LIFESTYLE- UND GOLF-REISEZIEL

    CABOT KÜNDIGT „CABOT WILDS AN, NOVA SCOTIAS NEUESTE LUXUS-LIFESTYLE- UND GOLF-REISEZIEL
    Foto: adobe.stock.com

    Das weitläufige Resort wird in Zusammenarbeit mit der visionären kanadischen Familie Bragg entwickelt und verbindet Weltklasse-Golf, unberührte Natur und das kanadische Landleben.

    TORONTO, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Cabot, ein führender Entwickler und Betreiber von luxuriösen Golf-Resorts und Wohnanlagen, kündigt Cabot Wilds an, ein bezauberndes neues, 2.500 Acre großes Golf-Resort, das Ende 2027 in den sanften Hügeln von Cumberland County, Nova Scotia, entstehen wird.

    View of The Clubhouse at Cabot Wilds from the 18th fairway (Rendering Credit: Hart Howerton)

    Cabot Wilds wurde in Zusammenarbeit mit dem visionären kanadischen Unternehmer John Bragg und seiner Familie – den Gründern von Oxford Frozen Foods, dem weltweit größten Anbaubetrieb für Wildheidelbeeren – entwickelt und spiegelt das gemeinsame Engagement für Innovation, Gesundheit und Nachhaltigkeit wider. Cabot, ein Eckpfeiler der Golf- und Gastgewerbelandschaft in Nova Scotia und vor allem bekannt für Cabot Cape Breton – Heimat von zwei der 100 besten Golfplätze der Welt laut Rangliste des GOLF Magazine –, wird seine umfassende Erfahrung einbringen, um Cabot Wilds zu entwickeln und zu betreiben.

    „Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit John Bragg und seiner Familie Cabot Wilds zum Leben zu erwecken und diesen wunderschönen Winkel von Nova Scotia ins Rampenlicht zu rücken", sagte Ben Cowan-Dewar, Geschäftsführer und Mitbegründer von Cabot. „Ich halte John für einen der größten kanadischen Unternehmer unserer Zeit, und er ist nicht nur ein geschätzter langjähriger Partner, sondern war mir auch ein großartiger Freund und Mentor. Wir freuen uns sehr, dass er im gesamten Cabot-Portfolio eine bedeutendere Rolle einnehmen wird, während wir die Zukunft der Marke gestalten."

    Eingebettet in die ruhigen Ausläufer der Cobequid Mountains liegt Cabot Wilds in der charmanten Ortschaft Collingwood Corner, etwas außerhalb von Oxford, das als „Hauptstadt der wilden Blaubeeren Kanadas" bekannt ist. Dieses ganzjährig geöffnete Resort zelebriert die Schönheit des Hinterlands von Nova Scotia durch Weltklasse-Golf, durchdachtes Design des renommierten Stadtplaners Hart Howerton, außergewöhnliche Gastfreundschaft und eine authentische Verbundenheit mit der Region. Es wird über einen von Jeff Mingay entworfenen 18-Loch-Golfplatz sowie ein Clubhaus, kulinarische Erlebnisse, einen Freizeitpavillon, Anlagen für Schlägersportarten und Wohnimmobilien verfügen. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Outdoor-Erlebnissen lässt die Gäste in die umliegenden Ahornwälder, die wilden Heidelbeerfelder und den lachsreichen River Philip eintauchen. 

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CABOT KÜNDIGT „CABOT WILDS" AN, NOVA SCOTIAS NEUESTE LUXUS-LIFESTYLE- UND GOLF-REISEZIEL Das weitläufige Resort wird in Zusammenarbeit mit der visionären kanadischen Familie Bragg entwickelt und verbindet Weltklasse-Golf, unberührte Natur und das kanadische Landleben. TORONTO, 15. September 2026 /PRNewswire/ - Cabot, ein führender …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     