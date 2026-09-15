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    Bijou Brigitte erhöht Gewinnprognose für 2026

    Bijou Brigitte schraubt seine Gewinnerwartungen für 2026 nach oben: Ein erfolgreicher Rechtsstreit sorgt für deutlich mehr Spielraum beim Konzernergebnis.

    Bijou Brigitte erhöht Gewinnprognose für 2026
    Foto: Comofoto - stock.adobe.com
    • Bijou Brigitte hebt die Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern 2026 an.
    • Erwartet wird nun ein Ergebnis zwischen 30,0 Mio. Euro und 40,0 Mio. Euro.
    • Die Prognosebandbreite wurde gegenüber der bisherigen Einschätzung um 5,0 Mio. Euro erhöht.
    • Grund für die Anhebung ist der positive Ergebniseffekt aus dem erfolgreichen Abschluss eines bislang offenen Rechtsfalls im ersten Halbjahr 2026.
    • Im Geschäftsjahr 2025 lag das Konzernergebnis vor Ertragsteuern bei 34,7 Mio. Euro.
    • Die übrigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert; die Mitteilung wurde am 15. September 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im Plus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,90EUR das entspricht einem Plus von +0,84 % seit der Veröffentlichung.


    Bijou Brigitte

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    ISIN:DE0005229504WKN:522950
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