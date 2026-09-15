Axon Enterprise Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,21 % - 15.09.2026

Bei Axon Enterprise geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,21 % nach und notiert bei 406,55€. Die Axon Enterprise Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,82 % wieder ab und notiert heute bei 406,55€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Axon Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -9,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,65 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,08 % im Plus-Minus-Bereich. Axon Enterprise entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,41 % 1 Monat -23,72 % 3 Monate +9,55 % 1 Jahr -34,26 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 15.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,31 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,39 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +0,56 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.