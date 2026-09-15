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    Aktien New York Ausblick

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    Leichte Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleger halten sich vor Fed-Zinsentscheid zurück
    • Fed dürfte Leitzinsen wegen hoher Inflation anheben
    • Stahlwerte steigen, Kryptowerte geraten unter Druck
    Aktien New York Ausblick - Leichte Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger am New Yorker Aktienmarkt weiter zurückhalten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Dienstag sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,3 Prozent niedriger bei 52.277 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Minus.

    Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte er erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation an diesem Mittwoch überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

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    Getrieben wird die Inflation vor allem durch höhere Energiepreise. Der Ausblick ist hier düster. Eine Trendwende ist angesichts der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wie schon am Montag erneut über die viel beachtete Marke von fünf Prozent. Immerhin grenzten die Ölpreise zuletzt ihre Gewinne deutlich ein, was die Anleger an den US-Börsen etwas beruhigte.

    Unter den Einzelwerten könnten Aktien von Stahlunternehmen zu den Gewinnern zählen. Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt. Damit zogen die Aktien von Steel Dynamics im vorbörslichen US-Handel um 4,5 Prozent an.

    Die Papiere von Eli Lilly stiegen um anderthalb Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg die Anteilsscheine des Pharmakonzerns zum Kauf empfohlen hatte. Die Anlegererwartungen bezüglich einer weiteren Führungsrolle im schnell wachsenden Markt der Abnehmpräparate seien zweifellos hoch, schrieb Analystin Kerry Holford. Sie ist allerdings ebenfalls optimistisch und sieht für die Konzernziele 2026 noch Spielraum. Andere Forschungsprojekte, in die die Gewichtsreduktions-Erfolge flössen, würden unterschätzt.

    Aktien aus dem Kryptowährungssektor hingegen gerieten unter Druck. Aktuell schwindet der Optimismus, dass ein umfassendes US-Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen in dieser Woche vorankommen wird. Der Bitcoin-Kurs fiel um 1,7 Prozent. Für die Aktien von Coinbase ging es um vier Prozent und für die von Bullish um mehr als zwei Prozent nach unten./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coinbase Aktie

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coinbase Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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