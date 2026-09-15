Aktien New York Ausblick
Leichte Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus
- US-Anleger halten sich vor Fed-Zinsentscheid zurück
- Fed dürfte Leitzinsen wegen hoher Inflation anheben
- Stahlwerte steigen, Kryptowerte geraten unter Druck
NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger am New Yorker Aktienmarkt weiter zurückhalten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Dienstag sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,3 Prozent niedriger bei 52.277 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Minus.
Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte er erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation an diesem Mittwoch überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.
Getrieben wird die Inflation vor allem durch höhere Energiepreise. Der Ausblick ist hier düster. Eine Trendwende ist angesichts der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wie schon am Montag erneut über die viel beachtete Marke von fünf Prozent. Immerhin grenzten die Ölpreise zuletzt ihre Gewinne deutlich ein, was die Anleger an den US-Börsen etwas beruhigte.
Unter den Einzelwerten könnten Aktien von Stahlunternehmen zu den Gewinnern zählen. Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt. Damit zogen die Aktien von Steel Dynamics im vorbörslichen US-Handel um 4,5 Prozent an.
Die Papiere von Eli Lilly stiegen um anderthalb Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg die Anteilsscheine des Pharmakonzerns zum Kauf empfohlen hatte. Die Anlegererwartungen bezüglich einer weiteren Führungsrolle im schnell wachsenden Markt der Abnehmpräparate seien zweifellos hoch, schrieb Analystin Kerry Holford. Sie ist allerdings ebenfalls optimistisch und sieht für die Konzernziele 2026 noch Spielraum. Andere Forschungsprojekte, in die die Gewichtsreduktions-Erfolge flössen, würden unterschätzt.
Aktien aus dem Kryptowährungssektor hingegen gerieten unter Druck. Aktuell schwindet der Optimismus, dass ein umfassendes US-Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen in dieser Woche vorankommen wird. Der Bitcoin-Kurs fiel um 1,7 Prozent. Für die Aktien von Coinbase ging es um vier Prozent und für die von Bullish um mehr als zwei Prozent nach unten./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coinbase Aktie
Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 1.003 auf Tradegate (15. September 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coinbase Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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mein Tun der letzten Tage:
Ich bin komplett aus COP ausgestiegen. Möglicherweise war das zu früh, aber der Anstieg war mir einfach zu steil... über 20% Währungsgewinn seit Kauf zu Jahresbeginn + 12% p.a. Zinsen reichen mir auch hin, man(n) soll ja nicht gierig werden. Den Erlös habe ich gem meiner Agenda in Rohstoffe und Energie (für mich "echte" Sachwerte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen) gesteckt. In den letzten paar Monaten habe ich Positionen in diesem Sektor eröffnet bzw jetzt ausgebaut in folgenden Werten: African Rainbow Minerals, Exxaro Res, Karoon Energy, Diversified Energy, BP, Northern Oil and Gas, Alamos Gold und Northern Star Res. Wenn ich mir heute den Ölpreis anschaue, war das zumindest bisher nicht die schlechteste Idee was die Ölwerte darunter betrifft. Das 3te Q.26 ist nun fast rum und ich freue mich jetzt schon auf die Zahlen der Energiewerte...
Da in meinen Div-ETFs ohnehin schon genug Finanzen enthalten sind, werde ich hier auch weiter Einzelposis reduzieren, da ich mittelfristig tatsächlich mit ein paar dunklen Wolken am Horizont des Finanzmarktes rechne, und in Energie bzw Minen umschichten. Evtl werden BDCs/REITs teilweise in hoch verzinste Fremdwährungsbonds bester Qualität (Welt- und Entwicklungsbanken) mit max 3 Jahres Restlaufzeit getauscht, mal schauen...BRL finde ich z.B. nach wie vor interessant.🤔nur meine Meinung natürlich, keine Empfehlung zu gar nix.
Schönen guten Morgen in die Runde,