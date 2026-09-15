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    Konzerne wollen Hochlauf von Wasserstoff-Lkw beschleunigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen treiben Wasserstoffnetz für Lkw voran
    • Deutschland schafft Voraussetzungen bis 2030
    • Fahrzeugkosten und Wasserstoffpreis müssen sinken
    Konzerne wollen Hochlauf von Wasserstoff-Lkw beschleunigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Hersteller und weitere Unternehmen wollen den Aufbau einer europäischen Wasserstoff-Infrastruktur für Lastwagen vorantreiben. "Das Ökosystem in Deutschland erfüllt als erstes in Europa alle Voraussetzungen für einen skalierbaren Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030", teilten Daimler Truck , Volvo , Toyota , Bosch, Air Liquide , Totalenergies , Teal Mobility und MB Energy auf der Branchenmesse IAA Transportation in Hannover mit.

    Neben den Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette werde das Vorhaben auch von politischer Unterstützung getragen. Das deutsche Modell könne als Vorbild dienen, denn die Skalierung in ganz Europa erfordere eine abgestimmte Unterstützung durch die nationalen Regierungen und die Europäische Kommission, um langfristige Energieversorgung und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.

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    Für Flottenbetreiber wie Speditionen ist demnach entscheidend, dass die Gesamtkosten mit Diesel-Lkw konkurrieren könnten. Politik und Industrie müssten dafür zusammenarbeiten. Die Konzerne nannten drei zentrale Hebel: Die Fahrzeugkosten müssten durch Fördermaßnahmen und Serienproduktion sinken. Der Wasserstoffpreis müsse im Vergleich zum Diesel durch eine bessere Lieferkette und Treibhausgasquoten wettbewerbsfähig werden. Außerdem müsse es Anreize wie Mautbefreiungen für CO2-freie Fahrzeuge geben.

    Rådström: Brauchen Wasserstoff-Lastwagen

    Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström sagte, der Konzern sei überzeugt, dass Europa sowohl Elektro- als auch Wasserstoff-Lkw brauche, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Es müsse möglich sein, die Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu betanken. Wasserstoff-Lastwagen könnten schon heute mit einer Tankfüllung mehr als 1.000 Kilometer weit fahren. Außerdem hätten sie einen Vorteil bei der Beladung, weil sie weniger Batteriegewicht mitführen müssten. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Wasserstoff sei, dass das Stromnetz an seine Grenzen stoßen werde, sagte Rådström./jwe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 166,1 auf Tradegate (15. September 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,2260. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,44 %/+18,82 % bedeutet.





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