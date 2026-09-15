🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Neue KI-Offensive

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia, Amazon und Google: Salesforce zündet die KI-Rakete

    Salesforce baut seine KI-Offensive massiv aus. Neue Partnerschaften mit Nvidia, Amazon und Google sollen Daten, Modelle und KI-Agenten enger zusammenführen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce verknüpft Daten, Modelle und KI-Agenten
    • Koa analysiert CRM-Aufgaben und führt Aktionen aus
    • Zero-Copy-Daten verbinden Salesforce, AWS und Google
    • Report: KI braucht Strom
    Neue KI-Offensive - Nvidia, Amazon und Google: Salesforce zündet die KI-Rakete
    Foto: Dall-E

    Salesforce startet eine umfassende KI-Offensive und baut dafür die Zusammenarbeit mit Nvidia, Amazon und Google aus. Im Mittelpunkt stehen neue KI-Modelle, Agenten und eine engere Verzahnung von Unternehmensdaten. Salesforce will damit künstliche Intelligenz stärker in die täglichen Arbeitsabläufe von Unternehmen integrieren.

    Ein zentraler Baustein ist Koa, das erste CRM-Reasoning-Modell von Salesforce. Das Unternehmen hat das Modell gemeinsam mit Nvidia auf Basis von Nemotron entwickelt. Koa soll komplexe Aufgaben im Kundenmanagement Schritt für Schritt analysieren und anschließend eigenständig die passenden Aktionen ausführen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    322,00€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    365,49€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Salesforce hat das Modell mit synthetischen Szenarien trainiert, die auf fast drei Jahrzehnten Erfahrung mit CRM-Prozessen basieren. Kundendaten wurden laut Unternehmen nicht für das Training verwendet. Im eigenen CRM-Benchmark soll Koa bei entsprechenden Aufgaben bereits mit führenden Modellen mithalten oder diese übertreffen – bei dreimal weniger Fehlern.

    "Das Wertvollste, was Salesforce geschaffen hat, ist [...] das gesammelte Wissen darüber, wie das Unternehmensgeschäft tatsächlich funktioniert", erklärte Salesforce-Chef Marc Benioff. Dieses Wissen werde mit Koa direkt in das Modell integriert.

    Amazon bringt KI in Slack und die Cloud

    Auch die Zusammenarbeit mit Amazon wird deutlich ausgeweitet. Salesforce-Daten und Funktionen lassen sich künftig direkt über Amazon Quick nutzen. Gleichzeitig kommen AWS-KI-Agenten in Slack. Unternehmen sollen dadurch beispielsweise Vertriebsdaten analysieren oder technische Probleme lösen können, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

    Zudem erhalten Salesforce-Kunden Zugriff auf eine größere Auswahl an KI-Modellen über Amazon Bedrock. Dazu gehören Modelle von Anthropic und Nvidia. OpenAI-Modelle sollen folgen.

    Besonders wichtig ist dabei der Datenaustausch ohne Migration. Salesforce und AWS wollen Unternehmensdaten über sogenannte Zero-Copy-Verbindungen zugänglich machen. Die Daten müssen damit nicht kopiert oder in eine andere Umgebung verschoben werden.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken

     

    Google wird zum Infrastrukturpartner

    Mit Google Cloud geht Salesforce ebenfalls einen großen Schritt weiter. Die Salesforce-Plattform Hyperforce läuft bereits mit Produktivkunden auf der Infrastruktur von Google Cloud. Ab dem vierten Quartal 2026 sollen ausgewählte US-Kunden migriert werden.

    Parallel werden Salesforce-Daten und Funktionen direkt in Googles Gemini Enterprise verfügbar. Umgekehrt können Kunden Gemini-Modelle innerhalb von Agentforce einsetzen. Auch die Analyseplattform Tableau wird eingebunden.

    Damit entsteht ein gemeinsames KI-Ökosystem, in dem Daten, Modelle und Agenten über die Grenzen der einzelnen Plattformen hinweg zusammenarbeiten. Salesforce setzt damit klar darauf, dass Unternehmen künftig nicht mehr zwischen isolierten KI-Anwendungen wechseln, sondern KI direkt in ihre bestehenden Arbeitsprozesse integrieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 234,20$, was einem Rückgang von -8,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue KI-Offensive Nvidia, Amazon und Google: Salesforce zündet die KI-Rakete Salesforce baut seine KI-Offensive massiv aus. Neue Partnerschaften mit Nvidia, Amazon und Google sollen Daten, Modelle und KI-Agenten enger zusammenführen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     