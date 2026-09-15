Nvidia, Amazon und Google: Salesforce zündet die KI-Rakete

Ein zentraler Baustein ist Koa, das erste CRM-Reasoning-Modell von Salesforce. Das Unternehmen hat das Modell gemeinsam mit Nvidia auf Basis von Nemotron entwickelt. Koa soll komplexe Aufgaben im Kundenmanagement Schritt für Schritt analysieren und anschließend eigenständig die passenden Aktionen ausführen.

Salesforce startet eine umfassende KI-Offensive und baut dafür die Zusammenarbeit mit Nvidia, Amazon und Google aus. Im Mittelpunkt stehen neue KI-Modelle, Agenten und eine engere Verzahnung von Unternehmensdaten. Salesforce will damit künstliche Intelligenz stärker in die täglichen Arbeitsabläufe von Unternehmen integrieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Salesforce hat das Modell mit synthetischen Szenarien trainiert, die auf fast drei Jahrzehnten Erfahrung mit CRM-Prozessen basieren. Kundendaten wurden laut Unternehmen nicht für das Training verwendet. Im eigenen CRM-Benchmark soll Koa bei entsprechenden Aufgaben bereits mit führenden Modellen mithalten oder diese übertreffen – bei dreimal weniger Fehlern.

"Das Wertvollste, was Salesforce geschaffen hat, ist [...] das gesammelte Wissen darüber, wie das Unternehmensgeschäft tatsächlich funktioniert", erklärte Salesforce-Chef Marc Benioff. Dieses Wissen werde mit Koa direkt in das Modell integriert.

Amazon bringt KI in Slack und die Cloud

Auch die Zusammenarbeit mit Amazon wird deutlich ausgeweitet. Salesforce-Daten und Funktionen lassen sich künftig direkt über Amazon Quick nutzen. Gleichzeitig kommen AWS-KI-Agenten in Slack. Unternehmen sollen dadurch beispielsweise Vertriebsdaten analysieren oder technische Probleme lösen können, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Zudem erhalten Salesforce-Kunden Zugriff auf eine größere Auswahl an KI-Modellen über Amazon Bedrock. Dazu gehören Modelle von Anthropic und Nvidia. OpenAI-Modelle sollen folgen.

Besonders wichtig ist dabei der Datenaustausch ohne Migration. Salesforce und AWS wollen Unternehmensdaten über sogenannte Zero-Copy-Verbindungen zugänglich machen. Die Daten müssen damit nicht kopiert oder in eine andere Umgebung verschoben werden.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

→ Aktion entdecken Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

Google wird zum Infrastrukturpartner

Mit Google Cloud geht Salesforce ebenfalls einen großen Schritt weiter. Die Salesforce-Plattform Hyperforce läuft bereits mit Produktivkunden auf der Infrastruktur von Google Cloud. Ab dem vierten Quartal 2026 sollen ausgewählte US-Kunden migriert werden.

Parallel werden Salesforce-Daten und Funktionen direkt in Googles Gemini Enterprise verfügbar. Umgekehrt können Kunden Gemini-Modelle innerhalb von Agentforce einsetzen. Auch die Analyseplattform Tableau wird eingebunden.

Damit entsteht ein gemeinsames KI-Ökosystem, in dem Daten, Modelle und Agenten über die Grenzen der einzelnen Plattformen hinweg zusammenarbeiten. Salesforce setzt damit klar darauf, dass Unternehmen künftig nicht mehr zwischen isolierten KI-Anwendungen wechseln, sondern KI direkt in ihre bestehenden Arbeitsprozesse integrieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 234,20 $ , was einem Rückgang von -8,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!