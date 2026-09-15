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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 15.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Axa will Gewinne mit KI deutlich steigern
    • Deutz erzielt 179 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung
    • USA heben Klimaschutzregeln für Kraftwerke auf
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 15.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach

    PARIS - Der französische Versicherer Axa will seinen Gewinn in den kommenden Jahren stärker nach oben treiben als zuletzt geplant. Dazu setzt Konzernchef Thomas Buberl auch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und will die Verwaltungskosten damit deutlich senken. Höhere Gewinne, Dividenden und Aktienrückkäufe sind dem Management wichtiger als mögliche Übernahmen, wie Axa am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung in Paris mitteilte. Anleger an der Börse zeigten sich von den Neuigkeiten jedoch wenig beeindruckt.

    ROUNDUP: Deutz führt Kapitalerhöhung durch - Aktie fällt

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    KÖLN - Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Die Ausgabe von gut 15,26 Millionen neuen Aktien ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstagmorgen in Köln mitteilte. Das Vorhaben hatte Deutz am Montagabend überraschend verkündet. Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Die Aktie gab am Dienstag nach.

    ROUNDUP: Cewe kauft wieder eigene Aktien zurück - Kurs zieht an

    OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe startet an diesem Dienstag einen weiteren Aktienrückkauf. Dieses Mal will das Oldenburger Unternehmen bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro über die Börse erwerben, dies entspricht etwa zwei Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Den Schritt hatte das SDax-Unternehmen bereits am Vorabend mitgeteilt, am Morgen reagierte die Aktie mit einem Kurssprung.

    ROUNDUP: USA kippen zentrale Klimaschutzregeln für Kraftwerke

    WASHINGTON - Die US-Umweltbehörde EPA hat zentrale Vorschriften zur Begrenzung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen von Kohle- und Gaskraftwerken aufgehoben. Der Großteil der Treibhausgasvorschriften für US-Kraftwerke, die unter der demokratischen Regierung des vorherigen Präsidenten Joe Biden eingeführt wurden, werde zurückgenommen, teilte EPA-Chef Lee Zeldin bei einem G20-Ministertreffen in Houston im US-Bundesstaat Texas mit.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 43,98 auf Tradegate (15. September 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +0,08 %/+58,47 % bedeutet.





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