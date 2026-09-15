MicroVision präsentiert sein wachsendes Wahrnehmungsportfolio auf der IAA Transportation 2026

Neue Perception Platform, die nächste Generation von MOVIA S, HALO, FMCW-Technologie und ein Nutzfahrzeugkonzept veranschaulichen die Lidar 2.0-Strategie von MicroVision in der Praxis

REDMOND, WA UND HANNOVER, DE / ACCESS Newswire / 15. September 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungstechnologien, präsentiert diese Woche auf der IAA Transportation 2026 die wachsende Bandbreite seines Sensor- und Wahrnehmungsportfolios und veranschaulicht, wie Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und offene Sensorintegration zusammenwirken können, um die immer komplexer werdenden Anwendungen in den Bereichen Transport und Autonomie zu bewältigen.

Im Mittelpunkt des IAA-Auftritts von MicroVision steht die neu vorgestellte MicroVision Perception Platform, eine flexible, modulare Architektur, die es ermöglicht, Sensor- und Wahrnehmungskonfigurationen genau auf die Anforderungen einzelner Anwendungen zuzuschneiden.

Während der gesamten IAA veranschaulicht MicroVision diese Strategie anhand einer Reihe von Technologiedemonstrationen und Referenzkonzepten, die Personenkraftwagen, den gewerblichen Verkehr und neue autonome Anwendungen umfassen.

Besucher des MicroVision-Standes in Halle 11, Stand D02, können Folgendes erleben:

Die neue MicroVision Perception Platform

Die neueste Konfiguration des MOVIA S-Kurzstrecken-Lidars

Den HALO-Langstrecken-Lidar

Einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete FMCW-Ultralangstrecken-Sensortechnologie von MicroVision

Ein neues Wahrnehmungskonzept für Nutzfahrzeuge

Fortschritte bei der Wahrnehmungssoftware und der SLAM-basierten Kartierung

„Die IAA bietet Kunden die Gelegenheit, unsere Lidar-2.0-Strategie an einem Ort in ihrer Gesamtheit zu erleben“, sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Wir demonstrieren die Breite unseres Portfolios, aber noch wichtiger ist, dass wir zeigen, wie diese Technologien zusammenwirken können, um ganz unterschiedliche Herausforderungen im Bereich der Wahrnehmung zu lösen. Darin sehen wir die Chance für MicroVision: nicht einfach nur Sensoren bereitzustellen, sondern Kunden dabei zu helfen, die richtige Wahrnehmungslösung für die jeweilige Anwendung zu entwickeln.“

MOVIA S der nächsten Generation geht auf die Straße

Auf der IAA bietet MicroVision den Besuchern in Fahrvorführungen einen ersten Einblick in die neueste MOVIA S-Konfiguration in Kombination mit HALO. Die Vorführung zeigt Fortschritte bei der Punktwolkenqualität, der Wahrnehmung und der SLAM-basierten Kartierung und unterstreicht die Fortschritte von MicroVision auf dem Weg zur Markteinführung der MOVIA S der nächsten Generation. Die Produktion der neuen MOVIA S-Konfiguration soll im Oktober 2026 beginnen.

Gemeinsam demonstrieren MOVIA S und HALO zudem, wie Kurz- und Langstreckensensorik im Rahmen einer konfigurierbaren Wahrnehmungsarchitektur komplementäre Sichtfelder und Erfassungsbereiche bieten können.

Erster Einblick in die Scantinel-FMCW-Technologie von MicroVision

MicroVision gewährt den IAA-Besuchern zudem einen ersten Einblick in den erwarteten Formfaktor seiner FMCW-Ultralangstrecken-Erfassungstechnologie.

Die Technologie gibt einen Einblick in die Roadmap von MicroVision für Lidar der nächsten Generation und dessen Potenzial, die Wahrnehmungsfähigkeiten in kommerziellen, industriellen, automobilen und autonomen Anwendungen zu erweitern.

FMCW hat das Potenzial, die Ultralangstrecken-Erfassung mit zusätzlichen Geschwindigkeitsinformationen zu kombinieren und eröffnet damit neue Möglichkeiten für Wahrnehmungssysteme, die in komplexen und dynamischen Umgebungen eingesetzt werden.

„Unser Portfolio basiert auf einer einfachen Idee: Die Wahrnehmung sollte sich an die Anwendung anpassen, anstatt die Anwendung zu zwingen, sich an den Sensor anzupassen“, sagte DeVos. „Das bedeutet, dass wir unseren Kunden bereits heute eine Auswahl an Erfassungsreichweiten, Formfaktoren, Software und Architekturen bieten und gleichzeitig eine Plattform aufbauen, die neue Technologien integrieren kann, sobald diese ausgereift sind.“

Fortschrittliche Wahrnehmung für Nutzfahrzeuge

Die IAA Transportation bietet MicroVision zudem die Gelegenheit zu demonstrieren, wie seine Technologie die spezifischen Wahrnehmungsanforderungen von Nutzfahrzeugen erfüllen kann.

Ein neues Nutzfahrzeugkonzept kombiniert die MicroVision Perception Platform mit MOVIA S- und HALO-Sensoren, um zu veranschaulichen, wie konfigurierbare 360-Grad-Erfassung und Wahrnehmung zunehmend automatisierte Nutzfahrzeuge unterstützen könnten. Mögliche Anwendungsbereiche reichen von Fernverkehr im Lkw-Bereich über autonomen Gütertransport und Last-Mile-Zustellung bis hin zu Bussen, Müllfahrzeugen, Baumaschinen, Bergbau sowie Logistikflotten.

Im Rahmen einer Vorführung am MicroVision-Stand können Besucher potenzielle Funktionen wie Objekt- und Fußgängererkennung, Überwachung des toten Winkels, Freiraumerkennung, Hinderniserkennung, Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit und autonomen Betrieb erleben.

Das Konzept baut auf der wachsenden Arbeit von MicroVision im Bereich realer industrieller und autonomer Anwendungen auf, darunter Bergbau, Transport, autonome Luftfahrt und andere Umgebungen, in denen eine zuverlässige Wahrnehmung für den sicheren Betrieb entscheidend ist.

Ein Portfolio. Vielfältige Anwendungen.

Zusammen verdeutlichen die auf der IAA vorgestellten Technologien die umfassende Weiterentwicklung der Strategie von MicroVision.

Mit Lidar 2.0 hat MicroVision ein Portfolio zusammengestellt, das die Erfassung im Nah-, Fern- und aufkommenden Ultra-Fernbereich abdeckt und durch Wahrnehmungssoftware, SLAM-Fähigkeiten sowie eine offene Architektur ergänzt wird, die für die Einbindung zusätzlicher Sensoreingaben ausgelegt ist.

Die Perception Platform von MicroVision bietet ein Rahmenwerk, um diese Fähigkeiten zusammenzuführen und entsprechend den Anforderungen verschiedener Anwendungen zu konfigurieren.

„Was wir unseren Kunden zeigen möchten, wenn sie uns auf der IAA besuchen, ist die Bandbreite dessen, was MicroVision mittlerweile zu bieten hat“, fügte DeVos hinzu. „Wir verfügen über die Sensortechnologien, die Software und die Architektur, um Herausforderungen im Bereich der Wahrnehmung in einem viel breiteren Anwendungsspektrum zu bewältigen. Wir bauen ein Wahrnehmungsunternehmen der nächsten Generation auf.“

Erleben Sie MicroVision auf der IAA Transportation

Führungskräfte und technische Experten von MicroVision werden während der IAA Transportation außerdem Vorträge halten:

Dienstag, 15.09., 11:00–11:45 Uhr: Sicherheit beginnt an der Stoßstange: Wie Nahbereichs-Wahrnehmung die Nahfeldlücke bei Nutzfahrzeugen schließt

Mittwoch, 16.09., 14:00–14:45 Uhr: Der Weg zu sicherer Autonomie: Wie Technologien zur Fernwahrnehmung Nutzfahrzeuge verändern

Besucher können zudem an geführten Standführungen teilnehmen, bei denen gezeigt wird, wie die einzelnen Sensor- und Softwaretechnologien von MicroVision als Teil einer umfassenden Wahrnehmungsarchitektur zusammenwirken.

Besuchen Sie MicroVision am Stand D02 in Halle 11 auf der IAA Transportation 2026 in Hannover, Deutschland, vom 15. bis 20. September 2026.

Über MicroVision

MicroVision definiert die nächste Generation lidarbasierter Wahrnehmungslösungen für die Industrie, den Sicherheits- und Verteidigungssektor sowie den Automobilmarkt. Während die Branche den Schritt vom Proof-of-Concept hin zu Mehrwert, Einsatz und Kommerzialisierung vollzieht, liefert MicroVision integrierte Hardware- und Softwarelösungen, die auf Leistung im realen Einsatz, Zuverlässigkeit nach Automobilstandard und wirtschaftliche Skalierbarkeit ausgelegt sind. Mit Entwicklungszentren in den USA und Deutschland ist MicroVision branchenführend hinsichtlich der Tiefe und Breite seines Portfolios, das sowohl Kurz- als auch Langstrecken-Lidar-Lösungen umfasst. Diese zeichnen sich durch Festkörpersensoren mit unterschiedlichen Wellenlängen, fortschrittliche Sensorarchitekturen, kostenoptimiertes Design und offene Softwarelösungen aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microvision.com, auf Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MicroVision HALO, IRIS, MOVIA, MOSAIK und SENTINEL sind Marken von MicroVision, Inc., und SCANTINEL ist eine Marke der Scantinel GmbH in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

Medienkontakt

Heidi Davidson – für MicroVision

heidi@galvanizeworldwide.com

(914) 441-6862

QUELLE: MicroVision, Inc.

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Die Microvision Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 1,630USD auf Nasdaq (15. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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