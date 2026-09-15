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    Präsident ruft bei Huang an

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    Trump gegen KI-Bremse: Alles nur ein "Schwindel"?

    Live zugeschaltet über das Handy von Nvidia-Chef Jensen Huang erklärt Donald Trump alle Warnungen vor künstlicher Intelligenz kurzerhand zum Hoax, während die Tech-Börsen nervös auf die Debatte reagieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump erklärt KI-Warnungen kurzerhand zum Hoax
    • Rechenzentren sind für Trump das Öl der Zukunft
    • Huang fordert Innovation und Sicherheit zugleich
    • Report: KI braucht Strom
    Präsident ruft bei Huang an - Trump gegen KI-Bremse: Alles nur ein "Schwindel"?
    Foto: Chiang Ying-ying - AP

    Während sich Teile der Tech-Branche mit Warnrufen vor den Gefahren künstlicher Intelligenz überbieten, meldet sich Donald Trump lieber selbst zu Wort, und zwar per Telefon. Am Montag ließ sich der US-Präsident auf dem All-In Summit in Los Angeles zuschalten. Nvidia-Chef Jensen Huang hielt sein Smartphone auf der Bühne ans Mikrofon, damit das Publikum mithören konnte.

    In einem Auftritt mit realsatirischen Zügen verkündete Trump: "Ich sage euch: Das ist alles ein Hoax". Rechenzentren seien großartig, sie machten Menschen und Staaten reich. Sie seien "das Öl der nächsten 20 bis 25 Jahre", sogar bedeutender als das Internet.

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    Die Roboter würden die Welt schon nicht übernehmen, so seine Einschätzung, gestützt auf gesunden Menschenverstand und die eigenen Gene: Ein Onkel von ihm habe jahrzehntelang als Professor am Massachusetts Institute of Technology gelehrt. Ob das Experten und Anleger beruhigen kann, darf bezweifelt werden.

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    Bereits zuvor hatte Trump auf Truth Social geschrieben, KI brauche keine andere Kontrolle als einen starken und klugen Präsidenten mit hohem IQ, und davon hätten die USA reichlich. Wer vor einer Zerstörung der Welt durch KI warne oder Rechenzentren als Gefahr für Nachbarschaften darstelle, betreibe dieselbe Panikmache wie einst beim Klimawandel, so sein Vorwurf.

    Auch im Gespräch mit Huang bezeichnete er Bremsversuche als politisch motiviert oder als chinesisches Manöver, die nur denen in die Hände spielten, die den Fortschritt aufhalten wollten.

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    Huang selbst zeigte sich zurückhaltender. Zwar lobte er den ehemaligen Anthropic-Forscher Jacob Coxon, der aus Sorge vor den Risiken der Technologie gekündigt hatte, als mutig und betonte, Hinweise von Whistleblowern müssten ernst genommen werden. Gleichzeitig warnte er davor, die aktuelle Debatte als Entweder-oder zwischen schneller Innovation und Sicherheit zu verstehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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