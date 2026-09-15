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    Özdemir

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    Neckarsulm zu schließen, wäre 'politische Willkür'

    Für Sie zusammengefasst
    • Özdemir sieht Neckarsulm kostenmäßig auf Augenhöhe
    • VW-Sparpläne dürfen Neckarsulm nicht allein treffen
    • VW will weltweit 50.000 weitere Stellen abbauen
    Özdemir - Neckarsulm zu schließen, wäre 'politische Willkür'
    Foto: Ole Spata - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat die Produktionskosten unterschiedlicher deutscher VW -Werke verglichen und das von einer Schließung bedrohte Audi-Werk in Neckarsulm auf Augenhöhe mit anderen Werken eingeordnet. Wenn er etwa die Kostenstruktur des Standorts "vergleiche mit Wolfsburg, dann muss sich Neckarsulm nicht verstecken", sagte Özdemir am Rande eines Werksbesuchs in Neckarsulm.

    VW-Sparpläne könnten deswegen nicht einseitig zulasten des Standorts Neckarsulm gehen. "Das ist einfach betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Sondern es wäre dann eine rein politische Entscheidung der Willkür", so Özdemir.

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    Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern und gilt damit als zweitmächtigster Aktionär. Mit Olaf Lies (SPD) und Julia Willie Hamburg (Grüne) sitzen Niedersachsens Ministerpräsident und seine Stellvertreterin im Aufsichtsrat.

    Özdemir: Nicht politisch entscheiden, sondern auf die Zahlen gucken

    "Mein Eindruck ist, es geht hier nicht nur um betriebswirtschaftliche Fragen, es geht hier offensichtlich auch um Politik", kritisierte Özdemir. "Also muss die Politik auch diesen Standort hier verteidigen, damit im Gesamtkonzerngefüge Baden-Württemberg und Neckarsulm nicht zurückfällt gegenüber anderen."

    Am Ende gehe es im VW-Konzern um die Frage, für welchen Standort man sich entscheidet. Das werde nicht in Neckarsulm entschieden, sondern in Wolfsburg, im Mutterkonzern. "Und mein Plädoyer ist: Schauen Sie sich die Zahlen an und nicht, dass man nach politischen Fragen entscheidet."

    Hintergrund der Diskussionen ist der VW-Sparplan

    Der VW-Aufsichtsrat hatte sich vor knapp zwei Wochen überraschend auf einen Sparplan geeinigt. Weltweit sollen 50.000 weitere Stellen im Konzern wegfallen. Neben dem Audi-Werk in Neckarsulm droht den VW-Standorten Emden, Zwickau und Hannover die Schließung. Für die Werke könne derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung mit Beginn zwischen 2031 und 2034 gewährleistet werden. VW prüft deswegen auch alternative Verwendungsmöglichkeiten für die Standorte./mxx/DP/jha

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 81,06 auf Tradegate (15. September 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,01 %/+48,48 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um VWs Restrukturierung als möglichen Befreiungsschlag: Kostensenkungen, Stellenabbau, weniger Modelle und eine angestrebte Umsatzrendite von 9 % sollen die Profitabilität steigern. Skeptiker sehen wegen hoher deutscher Produktionskosten, Überkapazitäten und schwacher Managementleistung existenzielle Risiken. Zugleich werden lange Lieferzeiten für E-Modelle, mögliche Nachfrageimpulse durch Förderungen und Chancen durch Kooperationen mit chinesischen Herstellern diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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