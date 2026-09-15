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    Weitere Umfrage mit schlechten Werten für Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Nur zehn Prozent sind mit Merz’ Arbeit zufrieden
    • Union fällt auf 20 Prozent, AfD bleibt vorn
    • Grüne legen zu, Linke und SPD liegen gleichauf
    Weitere Umfrage mit schlechten Werten für Merz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union müssen in einer weiteren Umfrage Federn lassen. Nur zehn Prozent der Bundesbürger sind laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden - das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Das sei der niedrigste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Forsa bislang für Merz gemessen habe, teilte RTL mit. 88 Prozent sind demnach unzufrieden.

    Auch unter den Anhängern von CDU und CSU überwiegt die Unzufriedenheit: 42 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, 57 Prozent nicht.

    Die Union sank bei der sogenannten Sonntagsfrage um einen Punkt auf 20 Prozent, das sei der schlechteste Wert seit Oktober 2021. Die AfD verlor ebenfalls einen Punkt, liegt mit 27 Prozent aber weiterhin deutlich vor der Union. Die Grünen gewannen zwei Punkte hinzu und erreichen mit 18 Prozent ihren besten Wert seit April 2023. Die Linke verbesserte sich um einen Punkt und liegt mit 12 Prozent nun gleichauf mit der SPD. Die FDP kommt unverändert auf vier, das BSW auf drei Prozent.

    Zugrunde liegen dem "Trendbarometer" repräsentative Forsa-Befragungen im Auftrag von RTL Deutschland. Forsa befragte dafür zwischen dem 8. und 14. September 2.502 Menschen. Die Fehlertoleranz gibt das Institut mit rund +/- 2,5 Prozentpunkten an.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./jr/DP/stw







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