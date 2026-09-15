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    SMA Solar

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    Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst

    Für Sie zusammengefasst
    • Jürgen Reinert fällt krankheitsbedingt vorerst aus
    • Olaf Heyden übernimmt vorerst Reinerts Aufgaben
    • SMA Solar wird vorläufig von zwei Vorständen geführt
    SMA Solar - Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar , Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus. Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es./nas/jha/

    SMA Solar Technology

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    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (15. September 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +5,91 %/+57,11 % bedeutet.





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