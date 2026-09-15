Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (15. September 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +5,91 %/+57,11 % bedeutet.