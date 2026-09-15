🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis gibt ein wenig nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis gibt wegen höherer Rohölpreise leicht nach
    • Fed-Zinsentscheid und hohe Zinsen belasten Gold
    • Gold bleibt trotz politischer Risiken relativ robust
    Goldpreis gibt ein wenig nach
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Dienstag belastet durch erneut gestiegene Rohölpreise ein wenig nachgegeben. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.295 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,12 Prozent weniger als am Vortag.

    Der Goldpreis machte aber deutlichere Verluste wieder wett. Zwischenzeitlich war der Preis auf 4.262 Dollar gefallen. Erneut war die Ölpreisentwicklung ein wichtiger Treiber. Die Ölpreise gaben im Tagesverlauf einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Die jüngste Verschärfung der Lage im Nahen Osten belastet tendenziell die Preise. So hatte der Goldpreis Ende August noch bei knapp 5.000 Dollar gelegen.

    Die zuletzt deutlich gestiegenen Rohölpreise schürten Inflationserwartungen und die Wahrscheinlichkeit für Leitzinserhöhungen in den USA. Die US-Notenbank Fed wird an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkünden. Mit Gold werden keine Zinserträge erzielt und daher reagiert Edelmetall oft auf Zinserhöhungen mit Abschlägen. An den Finanzmärkten ist eine Leitzinserhöhung zu über 90 Prozent eingepreist. Höhere Zinsen machen Gold für Anleger weniger attraktiv.

    Die Abschläge beim Gold hielten sich zuletzt jedoch in Grenzen und der Preis zeigte sich mit Blick auf die Zinserwartungen resilient. "Neben den schwelenden fiskalischen Sorgen, die sich in deutlich gestiegenen langlaufenden Staatsanleiherenditen widerspiegeln, könnten auch allgemein wieder gestiegene US-politische Risiken die relative Gold-Stärke erklären", kommentierte Commerzbank-Volkswirtin Thu Lan Nguyen. So sei die Unabhängigkeit der US-Notenbank durch den Druck von US-Präsident Donald Trump gefährdet. Trump fordert immer wieder Leitzinssenkungen und droht ansonsten mit neuen Handelsbeschränkungen./jsl/nas






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis gibt ein wenig nach Der Goldpreis hat am Dienstag belastet durch erneut gestiegene Rohölpreise ein wenig nachgegeben. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.295 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,12 Prozent weniger als am Vortag. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     